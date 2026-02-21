Se adelanta la segunda dosis de la Triple Viral: un cambio clave en el calendario infantil

La Subsecretaría de Salud de la Capital informó oficialmente a la comunidad que, a partir de este año 2026, se implementará un adelanto en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

El cambio no implica una modificación total del esquema vigente, sino una actualización focalizada según la fecha de nacimiento de los niños y niñas, con el objetivo de reforzar la inmunidad en edades más tempranas y fortalecer el escudo sanitario frente a posibles brotes.

La decisión responde a la necesidad de asegurar una cobertura sanitaria más eficiente en la primera infancia, entendiendo que los primeros años de vida representan un período especialmente sensible en términos epidemiológicos. La estrategia apunta a anticipar la protección en determinados grupos etarios, sin alterar el esquema tradicional para quienes ya se encuentran dentro del calendario vigente.

¿Cuándo debe recibir la segunda dosis cada niño o niña?

La aplicación de la segunda dosis se realizará estrictamente según la fecha de nacimiento. El nuevo esquema establece dos situaciones claramente diferenciadas:

Niños nacidos ANTES del 30 de junio de 2024

Recibirán la 2° dosis el año en que cumplan 5 años.

Se mantiene el esquema tradicional.

Niños nacidos A PARTIR del 1 de julio de 2024

La 2° dosis se adelantará.

Deberá aplicarse entre los 15 y los 18 meses de vida.

Esta diferenciación marca el eje central de la medida. Mientras que el esquema tradicional continúa vigente para quienes nacieron antes del 30 de junio de 2024, el grupo nacido desde el 1 de julio de 2024 en adelante accederá a una inmunización reforzada en una etapa más temprana de su desarrollo.

El adelanto implica que la protección completa frente al sarampión, la rubéola y las paperas se alcanzará antes de los dos años de edad en estos casos, fortaleciendo la respuesta inmunológica en un momento clave del crecimiento.

El objetivo sanitario: anticiparse a los riesgos

La implementación del adelanto tiene un propósito claro: reforzar la protección temprana frente a posibles brotes. La estrategia sanitaria busca consolidar niveles óptimos de inmunización en la población infantil, reduciendo márgenes de vulnerabilidad.

Entre los fundamentos centrales de la medida se destacan:

Fortalecer la inmunidad en edades más tempranas.

Reducir el riesgo de circulación viral en la comunidad.

Garantizar una cobertura sanitaria más eficiente.

Optimizar el Calendario Nacional de Vacunación en la primera infancia.

La anticipación en la aplicación de la segunda dosis constituye, en este sentido, una herramienta preventiva. El enfoque es claro: prevenir antes que reaccionar.

Recomendaciones para las familias

Ante este cambio, la autoridad sanitaria emitió recomendaciones concretas dirigidas a madres, padres y tutores:

Revisar el carnet de vacunación de hijos e hijas para verificar las dosis aplicadas.

Consultar en el centro de salud o vacunatorio más cercano ante cualquier duda sobre el esquema correspondiente.

Aprovechar los controles pediátricos para completar el Calendario Nacional de Vacunación.

Estas acciones permiten no solo adecuarse al nuevo esquema, sino también asegurar que cada niño o niña reciba las dosis en tiempo y forma. La libreta sanitaria continúa siendo el documento fundamental para el seguimiento del calendario.

Centros de atención y horarios

Para la aplicación de la vacuna y la resolución de consultas, las familias pueden acercarse con la libreta sanitaria a:

Centro de salud del barrio correspondiente.

Sanidad Municipal.

El horario de atención establecido es:

Lunes a viernes

De 07:00 a 11:30

De 14:30 a 19:00

La disponibilidad horaria busca facilitar el acceso y garantizar que todas las familias puedan cumplir con el esquema actualizado sin obstáculos.