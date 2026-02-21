Habilitan el Paso Internacional de San Francisco: los horarios

En la provincia de Catamarca, Vialidad Nacional informó que, de acuerdo a la decisión adoptada por las coordinaciones tanto de Argentina como de Chile, mañana domingo 22/02/2026 se habilitará el Paso Internacional de San Francisco. La medida responde a una articulación conjunta entre ambos países, lo que subraya el carácter estratégico y operativo del corredor fronterizo.

El anuncio confirma que el paso estará abierto en el horario comprendido entre las 09:00 y las 19:00 horas, estableciendo además un límite operativo claro: se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30. Este detalle no es menor, ya que delimita el margen efectivo para quienes proyecten cruzar la frontera durante la jornada.

La decisión coordinada refleja un trabajo conjunto entre las autoridades competentes de ambos lados de la cordillera, garantizando que la habilitación del paso se realice bajo criterios acordados y con previsibilidad para los usuarios.

Horarios y condiciones operativas

El esquema dispuesto para este domingo 22/02/2026 establece parámetros concretos que los viajeros deberán tener en cuenta:

Fecha de habilitación: domingo 22 de febrero de 2026.

Horario de funcionamiento: de 09:00 a 19:00 horas.

Último ingreso al control migratorio del país de origen: 17:30 horas.

Este cronograma implica que, aunque el paso permanezca abierto hasta las 19:00, quienes deseen cruzar deberán haber completado su presentación en el puesto de control migratorio del país desde el cual parten antes de las 17:30. De esta manera, se garantiza que los trámites correspondientes puedan desarrollarse dentro del horario operativo establecido.

El detalle horario constituye un elemento clave de la planificación de viaje. La advertencia sobre el último vehículo autorizado a ingresar al control migratorio establece una ventana concreta que condiciona el tránsito transfronterizo durante la jornada.

Recomendación de precaución en la Ruta Nacional 60

En paralelo a la confirmación de la habilitación del paso, Vialidad Nacional recomienda transitar con precaución por Ruta Nacional 60, específicamente en el tramo correspondiente a Quebrada Las Angosturas.

La advertencia pone el foco en un sector puntual del trayecto, invitando a extremar los cuidados al momento de circular. La mención expresa de la Ruta Nacional 60 y de Quebrada Las Angosturas forma parte de la información oficial difundida y constituye un aspecto relevante para quienes proyecten utilizar el Paso Internacional de San Francisco.

El llamado a la precaución adquiere especial relevancia en un contexto de apertura del corredor internacional, donde el flujo vehicular puede incrementarse. La combinación de habilitación del paso y recomendación de conducción prudente refuerza la necesidad de planificación responsable.

Un corredor estratégico en funcionamiento

La habilitación del Paso Internacional de San Francisco entre las 09:00 y las 19:00 horas este domingo 22/02/2026 implica la reactivación operativa de un corredor binacional que conecta territorios de Argentina y Chile. El hecho de que la decisión haya sido adoptada por las coordinaciones de ambos países resalta el carácter institucional del anuncio.

En términos prácticos, los puntos centrales a considerar son:

Apertura confirmada para el domingo 22/02/2026.

Franja horaria delimitada entre las 09:00 y las 19:00.

Límite de 17:30 para el paso del último vehículo por el control migratorio del país de origen.

Recomendación expresa de transitar con precaución por Ruta Nacional 60, en Quebrada Las Angosturas.

Cada uno de estos elementos conforma un cuadro informativo integral que permite a los usuarios organizar su desplazamiento con anticipación.