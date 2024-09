Dramático: Catamarqueño asistió a la joven andalgalense atropellada en Córdoba

“Nunca en mi vida vi algo así. Era muy impresionante”, estas son las palabras con las que Agustín, un testigo del choque, describió el horror que se desató en la Avenida Chacabuco este jueves al mediodía en Córdoba. El chico relató que tras ver el auto embistiendo a varios peatones salió corriendo a pedirle ayuda a su hermano, Santiago.

El segundo de los jóvenes, un estudiante de Kinesiología oriundo de Catamarca, fue el primero en acercarse a asistir a la joven de 20 años que sufrió la amputación de su pie. “Cuando me llamaron pensé que era por alguien que se había descompuesto, que se le bajó la presión. No me esperaba para nada esto”, contó en diálogo con el DoceTV.

“La verdad me sorprendí mucho, había personas con tobillos quebrados, brazos quebrados”, relató sobre la fuerte escena que se encontró al salir a la calle. “La tercera persona que atendí es a esta chica. Ahí constaté la grave herida que tenía”, comentó.

“Revisamos su bolso para saber su identidad y encontramos un carnet de la obra social de Catamarca. Queremos saber quién es porque los estudiantes de Catamarca que venimos a estudiar a Córdoba somos muy unidos”, agregó con la voz quebrada. “La realidad es que me conmueve un montón porque somos gente que sufre para venir hasta acá a estudiar”, dijo emocionado y aseguró que se encuentra a disposición de la familia de la víctima. “Me imagino que ahora está sola. Hay seis horas de viaje en auto desde allá. Que te pase esto es inexplicable”, cerró.

Según el último parte médico emitido por el director del Hospital de Urgencias la mujer sufrió una amputación traumática y fue sometida a una intervención quirúrgica para una reconstrucción. Además de esa herida padece una fractura de cráneo.

¿Quién es la victima catamarqueña?

La joven estudiante quien se preparaba para ingresar a Medicina y que este jueves fue brutalmente arrollada por un automóvil en boulevard Chacabuco, en la vecina provincia de Córdoba, es andalgalense. Fue identificada como María Andrea Larcher, dato vertido por La Voz del Interior.

La noticia causa gran impacto en nuestra provincia y aún más en la Perla del Oeste. Y al respecto, vecinos y amigos de la madre de la joven, piden colaboración para poder solventar los gastos que deben afrontar por esta grave situación.

Kelly Larcher, su mamá, dialogó este viernes con Mitre Córdoba. Desde su pequeña ciudad relató que su hija estaba sola en la Capital. Que vive en una residencia universitaria y que fueron sus compañeras quienes la llamaron e informaron de lo acontecido.

“Sé que mi hija está en terapia y que le amputaron el pie derecho”, describió la mujer en medio del dolor. Y expuso que está en viaje hacia la ciudad de Córdoba puesto que no tiene más detalles del siniestro vial. “Mi hija está solita, sin ninguna amiga. Había un par de conocidas de ella pero están lejos de donde reside”, contó.