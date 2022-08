Duro reclamo de los administrativos contables de los hospitales: piden urgentes mejoras salariales

En el conflicto de la sanidad, que lleva ya varios meses y no encuentra una solución que abarque y satisfaga a todos los trabajadores del sector, se inició una instancia de diálogo que terminó siendo restrictiva y complicó aún más el humor de los sanitaristas. Luego de las multitudinarias marchas del jueves y en el inicio de una nueva semana con paros, las que siguen afectando la atención de los pacientes, aparece el sector administrativo contable reclamando ser escuchados y marcando el nivel de compromiso que tuvieron durante la cuarentena.

En un comunicado que enviaron a La Unión, apuntan al gobierno provincial a quien le recuerdan que "nosotros también le pusimos el pecho a la pandemia. Trabajamos codo a codo con los "profesionales de la salud" como los llama Ud pero a nosotros, a los que no se nos permitió trabajar en burbuja, tampoco gozamos de la reducción horaria y no se nos entregó elementos de protección sino hasta la segunda ola, fuimos los últimos en recibir las vacunas porque no nos consideran esenciales".

"Lo único importante era que nosotros trabajemos para que los insumos no falten, las guardias se paguen, para que las ayudas sociales lleguen a los beneficiarios cumpliendo su proceso administrativo el cual nos correspondía realizar en un 70%. Señor Gobernador le aclaramos que fuimos de las pocas dependencias que cuando trabajamos en burbuja seguimos cumpliendo con nuestras tareas en nuestros hogares poniendo a disposición del estado nuestros recursos, internet, computadoras, teléfonos celulares y cualquier otro insumo que hiciera falta, sin distinción de día ni horario de trabajo" , expresaron quienes desarrollan labores administrativas contables tanto en el Hospital "San Juan Bautista", Hospital "Eva Perón", ministerio de Salud, Maternidad Provincial "25 de Mayo" y Áreas Programáticas de la provincia.

Expuestos al virus

En otro tramo de la publicación, le preguntan "¿recorrió el Ministerio? ¿Se aseguró que se adecuaran las instalaciones para que estuviéramos protegidos?" . Es allí cuando denuncian los empleados de la cartera que dirige Manuela Ávila que fueron expuestos al virus "sin ningún tipo de consideración". Plantearon que "compañeros con patologías de riesgo estuvieron al pie del cañón, aportando su granito de arena porque todos sabemos de la importancia de nuestro trabajo, la importancia de asistir a quienes menos tienen y más lo necesitan. Y no dejamos de cumplir con nuestro deber en el hogar porque fuimos docentes de nuestros hijos, atendimos a nuestros padres y cumplimos con cada aspecto de nuestra vida cotidiana".

Aseguran que ellos siempre han estado "trabajando en las sombras entre insumos apilados, corriendo para comprar lo que los políticos inauguran y mantener a los médicos con todo lo que necesitan incluidas las guardias, beneficio que se nos negó por ser administrativos contables; soportando riesgos y trabajando a full porque si no hay administración no funciona nada" y sentencian en el comunicado: "Ud. decide olvidarnos aun conociendo la realidad".

Seguidamente le reclaman ser recibidos y escuchados y le señalan "¿acaso nuestra tarea no vale?". Le recuerdan luego que en uno de sus últimas declaraciones hizo referencia a los contratos que para el sector realizó durante su gestión pero le cuestionan que en estas cifras no se incluyeron administrativos. " Seguimos siendo los mismos pocos que estuvimos, estamos y estaremos porque cuando alguno de nosotros tuvo la oportunidad de mejorar su situación le negaron el traslado. No cualquiera puede sentarse y hacer nuestro trabajo, somos satélites de los órganos rectores" .

"Solo le pedimos lo que es justo, igual remuneración por igual tarea. No es un reclamo menor, es el reclamo de quienes sostienen a quienes le salvan la vida a cada persona y no existe posibilidad alguna de olvido a nuestra tarea", plantearon en el final.