EC SAPEM renueva su App para facilitar gestiones

EC SAPEM renueva en forma permanente su aplicación móvil, siempre pensando en que los usuarios auto gestionen sus suministros, de manera rápida y fácil.

Las aplicaciones móviles, comúnmente conocidas como apps, se han convertido en una parte esencial en la vida cotidiana moderna, desde simplificar tareas diarias hasta ofrecer entretenimiento y servicios, todas a funcionalidades distintas.

Con las App de EC SAPEM, hoy en día, cualquier usuario puede efectuar consultas y gestiones de manera remota, sin necesidad de acudir a ninguna oficina comercial física.

La App EC SAPEM, está disponible en Play Store y App Store, y permite a los usuarios:

* Adherirse a factura digital

* Pagar con débito automático

* Verificar consumos

* Realizar pagos online

* Presentar reclamos técnicos y comerciales

* Administrar varios suministros con el mismo usuario

* Realizar convenios de pago

"Estamos comprometidos con la innovación y la mejora continua de nuestros servicios. El permanente trabajo en la App es un ejemplo de nuestro compromiso con los usuarios, brindándoles mayor eficiencia y comodidad en la autogestión de sus cuentas", indican desde la oficina de Relaciones Institucionales de la Distribuidora provincial.