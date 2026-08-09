Eclipse solar total del 12 de agosto: ¿se podrá ver en Argentina y cómo seguirlo en vivo?

La cuenta regresiva para uno de los fenómenos astronómicos más anticipados de la temporada ya está en marcha. Durante la jornada del 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar total, un acontecimiento que se produce en el instante preciso en que la Luna transita entre la Tierra y el Sol y consigue bloquear por completo el paso de la luz solar durante un período breve.

La particularidad central del fenómeno está precisamente en esa alineación. Durante algunos minutos, la Luna se ubicará de manera que impedirá que la luz del Sol llegue directamente a determinadas zonas de la superficie terrestre. El resultado será un oscurecimiento momentáneo de la atmósfera en los lugares alcanzados por la fase total.

El eclipse constituye uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de 2026 y concentra la atención de especialistas y aficionados que podrán seguir el desplazamiento de la sombra lunar a medida que avance sobre la superficie terrestre.

Además del oscurecimiento, la fase total ofrece una posibilidad visual especialmente destacada: la observación de la corona del Sol, correspondiente al sector más externo de la capa solar.

Este detalle puede apreciarse exclusivamente durante la fase plena del eclipse, cuando la Luna bloquea completamente el disco solar y permite observar esa región exterior del Sol.

¿Desde dónde podrá observarse el eclipse total?

De acuerdo con los datos brindados por la NASA, el trayecto total del eclipse podrá percibirse de forma completa desde una franja delimitada sobre el hemisferio norte.

La totalidad del fenómeno no abarcará, por lo tanto, todo el planeta. En distintas zonas aledañas, en cambio, será posible presenciar una variante parcial del eclipse. Las áreas señaladas para observar el recorrido astronómico incluyen:

Gran parte de Canadá.

Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

La mayor parte de Europa.

El noroeste de África.

La delimitación geográfica del fenómeno establece una diferencia entre quienes podrán observar el eclipse en su fase total y quienes tendrán acceso a una versión parcial.

La fase total, caracterizada por el bloqueo completo de la luz solar y la posibilidad de observar la corona del Sol, estará restringida a la franja correspondiente al trayecto total. Las zonas aledañas podrán contemplar una variante parcial del fenómeno.

¿Se podrá seguir desde Argentina?

El fenómeno astronómico tendrá su recorrido total sobre una franja delimitada del hemisferio norte, según los datos proporcionados por la NASA. La información disponible señala específicamente a Canadá, Estados Unidos, Europa y el noroeste de África entre las regiones alcanzadas por el trayecto indicado.

Para quienes se encuentren fuera de esas áreas, existe la posibilidad de seguir el desarrollo del eclipse mediante las distintas coberturas en tiempo real que serán desplegadas durante la jornada.

De esta manera, el interés por el fenómeno no queda limitado a las regiones desde las cuales podrá observarse directamente. Cualquier persona interesada en conocer el recorrido astronómico podrá acceder a transmisiones y coberturas digitales preparadas especialmente para acompañar el acontecimiento.

La cobertura en vivo de la NASA

La NASA brindará una emisión especial en directo, siguiendo la dinámica utilizada en coberturas astronómicas anteriores. El objetivo será trasladar el recorrido visual del eclipse hacia espectadores ubicados en diferentes partes del mundo. La transmisión ofrecerá secuencias captadas desde múltiples ubicaciones estratégicas situadas sobre la franja del fenómeno. De este modo, la cobertura permitirá acompañar el desarrollo del eclipse a través de imágenes obtenidas desde diferentes puntos del trayecto.

La propuesta no se limitará a la transmisión de imágenes. La emisión contará también con la participación de especialistas y charlas explicativas junto a diversos investigadores, lo que permitirá acompañar el desarrollo visual del acontecimiento con explicaciones relacionadas con el fenómeno astronómico.

Durante el transcurso de la transmisión, además, el equipo técnico de la NASA responderá de manera activa las dudas e inquietudes enviadas por la audiencia mediante las plataformas digitales oficiales.

Una experiencia astronómica

La posibilidad de acceder a una cobertura en tiempo real amplía considerablemente el alcance del eclipse del 12 de agosto. Aunque la fase total estará limitada geográficamente, las plataformas digitales permitirán que espectadores ubicados en distintas partes del mundo puedan acompañar el recorrido.

El fenómeno se desarrollará a partir de una alineación precisa entre tres cuerpos: la Tierra, la Luna y el Sol. La Luna transitará entre la Tierra y el Sol y bloqueará completamente la luz solar durante algunos minutos en la franja alcanzada por la totalidad.

Ese momento de oscurecimiento será también la instancia en la que podrá observarse la corona solar, el sector más externo de la capa solar, una característica visual que diferencia la fase plena de las variantes parciales.

La transmisión especial de la NASA incorporará imágenes obtenidas desde diferentes ubicaciones estratégicas y permitirá seguir el trayecto a medida que el fenómeno avance.