Domingo con más frío, algo de sol y viento en Catamarca

El clima en Catamarca durante este domingo estará caracterizado por una combinación de cielo con nubosidad variable que permitirá tener momentos de sol durante este domingo y un incremento de la intensidad del viento hacia la tarde. De acuerdo con los datos previstos por el Servicio Meteorológico Nacional.

La primera parte del día comenzará con condiciones de cielo ligeramente nublado. La temperatura será fue de 9 grados. El panorama mantendrá características similares durante la mañana, aunque con un descenso de la temperatura respecto de las primeras horas del día. Para ese momento se prevé una temperatura de 5 grados, que será el valor más bajo indicado para las diferentes etapas del domingo.

Una mañana algo nublada

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y el registro será de 5 grados. El viento continuará soplando desde el Noreste, con una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas durante este periodo, de esta manera, las condiciones estarán determinadas principalmente por la presencia de nubosidad y por un viento del noreste que mantendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

La tarde con ráfagas más fuertes

El cambio más significativo dentro de la jornada se producirá durante la tarde. El cielo continuará con alguna nubosidad, mientras que la temperatura alcanzará los 15 grados, convirtiéndose en el registro más elevado del domingo.

Al mismo tiempo, el Innombrable se mantendrá desde la misma dirección y se incrementará su intensidad. Para este período se espera una velocidad de entre 23 y 31 km/h, superior a la prevista durante la madrugada y la mañana. A esto se sumará la aparición de ráfagas, que podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 km/h.

La noche mantendrá el cielo algo nublado

Hacia la noche, las condiciones volverán a presentar una menor intensidad del viento. El cielo permanecerá algo nublado y la temperatura se ubicará en 10 grados. El viento continuará teniendo dirección predominante del Noreste, aunque su velocidad descenderá nuevamente hasta ubicarse entre 13 y 22 km/h. Para este momento no se prevén ráfagas.

En síntesis, este segundo domingo de agosto se desarrollará sin lluvias manteniendo la tendencia de la temporada seca, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. La principal particularidad de la jornada estará dada por el incremento del viento durante la tarde y por las ráfagas, que podrían llegar hasta los 59 km/h.