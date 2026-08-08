En la mañana de este sábado 8 de agosto, la comunidad de las monjas dominicas de clausura celebró a su patrono Santo Domingo de Guzmán, durante la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, en la capilla del Monasterio Inmaculada del Valle, acompañado por los padres Salvador Acevedo y Julio Murúa.

Entre otras intenciones, se rogó por la Iglesia, por los frailes, las monjas de clausura, las religiosas de vida activa y por los laicos que viven el carisma de la orden de los dominicos.

Las monjas dominicas celebraron a su patrono Santo Domingo de Guzmán

Participó de la Eucaristía un grupo de laicos que, al finalizar la ceremonia litúrgica, saludó a las monjas en la fiesta de su santo patrono.