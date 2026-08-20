En serio: se viene un jueves con sol y primaveral en Catamarca

Catamarca tendrá un jueves casi primaveral, con sol pleno y la ausencia de precipitaciones, luego de jornadas de marcada nubosidad. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el día aunque comenzará con temperaturas bajas, pero con una evolución térmica se llegará al registro de los 24 grados para luego producirse un descenso hacia la noche.

¿Cómo comienza el jueves?

En las primeras horas la temperatura fue de 5 grados y el cielo ya se presentó despejado. En este período, el viento ya dijo presente soplando desde el Sudoeste. Con el avance de las horas, para la mañana el SMN muestra un panorama estable. El sol se mostraría pleno con una temperatura de 6 grados.

El viento conservará la misma dirección predominante de las primeras horas con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No se indican ráfagas para este período. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero y así estará hasta entrada la semana que viene.

Tarde de primaverita

La evolución de la temperatura será uno de los principales aspectos de este jueves. Luego de comenzar la jornada con 6 grados, el registro térmico irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 24 grados durante la tarde. Se mantendrá el cielo despejado.

El viento presentará un cambio en su dirección respecto de las primeras horas. El organismo nacionañ marca que el viento rotará al Norte (N) y que tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El comportamiento de la temperatura marcará, de esta manera, una diferencia importante entre el comienzo y el momento de mayor registro térmico del jueves. Y esta tendencia se mantendrá hasta mañana porque un nuevo cambio vendrá durante el fin de semana.

Noche más fresca

Hacia la noche, el escenario cambiará parcialmente. El termómetro descenderá hasta los 15 grados mientras que el cielo dejará de estar completamente despejado para presentarse algo nublado. También se producirá una nueva modificación en la dirección del viento. Para este período, la dirección predominante será del Sur (S), con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el cierre de la jornada estará marcado por una combinación de temperaturas frescas, algo de nubosidad y viento del Sur

