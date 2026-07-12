Efecto Mundial: un hombre murió de un infarto y otras seis sufrieron emergencias cardíacas

El partido que la Selección argentina disputó frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, y que terminó con la clasificación del conjunto nacional a las semifinales, estuvo acompañado por una serie de intervenciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el encuentro se desarrollaba y también en las horas posteriores, los equipos sanitarios respondieron a diversas urgencias vinculadas con problemas cardiovasculares.

El episodio de mayor gravedad fue el fallecimiento de un hombre de 51 años, quien murió tras sufrir un infarto durante el desarrollo del partido. A ese caso se sumaron otras seis emergencias cardíacas registradas entre las 22:41 del sábado y la 1:27 de la madrugada, todas asistidas por personal médico de emergencia.

La muerte ocurrió durante el partido

De acuerdo con los datos informados por el SAME, el fallecimiento ocurrió a las 23:44 en la intersección de Paysandú y avenida Gaona, en el barrio porteño de Caballito.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron realizar maniobras de reanimación sobre la víctima. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por el personal médico, no lograron revertir el cuadro y el hombre falleció en el lugar.

La víctima tenía 51 años. El deceso se produjo apenas minutos después del gol convertido por Dan Ndoye, con el que Suiza alcanzó el empate transitorio del encuentro, luego de que Alexis Mac Allister hubiera abierto el marcador para la Argentina.

Posteriormente, el seleccionado argentino consiguió la clasificación gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario, resultado que le permitió avanzar a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles.

Las emergencias cardíacas

Además del fallecimiento registrado en Caballito, el SAME intervino en otros seis episodios relacionados con cuadros cardíacos ocurridos durante el desarrollo del encuentro y en las horas posteriores. Las asistencias fueron las siguientes:

22:41: un hombre de 45 años fue atendido en Avenida Rivadavia tras presentar dolor de pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo , síntomas compatibles con un posible infarto. Fue trasladado al Hospital Piñero .

un hombre de fue atendido en tras presentar , síntomas compatibles con un posible infarto. Fue trasladado al . 23:11 aproximadamente: media hora después, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia (desmayo) en el barrio de Palermo . Recibió asistencia del SAME y logró recuperarse en el lugar, sin necesidad de ser derivado.

media hora después, un hombre de sufrió una en el barrio de . Recibió asistencia del SAME y logró recuperarse en el lugar, sin necesidad de ser derivado. 23:43: en la intersección de Jorge Newbery y Ciudad de la Paz , también en Palermo , una mujer de 86 años , con antecedentes cardíacos, fue encontrada inconsciente. El personal médico la asistió en su domicilio y logró estabilizarla, sin que fuera necesario su traslado.

en la intersección de , también en , una mujer de , con antecedentes cardíacos, fue encontrada inconsciente. El personal médico la asistió en su domicilio y logró estabilizarla, sin que fuera necesario su traslado. Durante la madrugada: una mujer de 74 años , residente en Villa Lugano , presentó dolor precordial opresivo y dificultades para respirar . Debido a su cuadro clínico fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson .

una mujer de , residente en , presentó . Debido a su cuadro clínico fue trasladada al . 01:14: un hombre de 48 años fue derivado al Hospital Rivadavia luego de manifestar dolor en el pecho .

un hombre de fue derivado al luego de manifestar . 01:27: una mujer de 38 años, residente en el barrio Padre Mugica, fue trasladada al Hospital Rivadavia tras presentar dificultades para respirar.

Estas intervenciones fueron realizadas entre el inicio del tramo final del encuentro y las primeras horas posteriores a la clasificación argentina.

El aumento de consultas

Los episodios registrados durante el encuentro entre Argentina y Suiza coinciden con una tendencia señalada por especialistas del Hospital Universitario Austral.

Según indicaron, durante los partidos decisivos del Mundial, las consultas por problemas cardiovasculares suelen incrementarse alrededor de un 20% una vez finalizados los encuentros.

De acuerdo con los especialistas, para la mayoría de las personas las emociones que generan este tipo de partidos representan únicamente una experiencia de gran intensidad. Sin embargo, en determinados casos, esa carga emocional puede actuar como un desencadenante de cuadros cardiovasculares, provocando síntomas que requieren atención médica inmediata.