¿Otra ola polar?: anticipan qué puede ocurrir con el frío en lo que resta del invierno

La primera ola polar del invierno dejó su marca en gran parte de la Argentina con temperaturas extremas, nevadas y fuertes ráfagas de viento. Tras el paso de ese fenómeno, comenzó a instalarse una pregunta entre quienes siguen de cerca la evolución del tiempo: si el período de frío más intenso ya quedó atrás o si todavía pueden producirse nuevos ingresos de aire polar antes de que finalice la estación.

De acuerdo con especialistas en meteorología, el invierno aún no atravesó toda su etapa y las estadísticas muestran que este tipo de fenómenos suele repetirse a lo largo de la temporada. En ese contexto, aunque por el momento no se espera una irrupción de características similares a la registrada recientemente, la posibilidad de nuevas olas polares continúa formando parte del comportamiento habitual de la estación.

Los expertos coinciden en que todavía resta un período importante del invierno y que, por esa razón, resulta prematuro considerar finalizado el riesgo de nuevos episodios de frío extremo.

Qué explican los especialistas sobre las olas polares

El licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón, explicó que el invierno argentino suele registrar, en promedio, entre cinco y seis olas polares, motivo por el cual todavía existe la posibilidad de que vuelvan a producirse nuevos episodios de bajas temperaturas antes del cambio de estación.

El especialista indicó que estas masas de aire tienen su origen en la Antártida y describió los distintos comportamientos que pueden presentar durante su desplazamiento.

Según explicó, cuando el aire frío avanza sobre el océano suele perder parte de su intensidad. En cambio, cuando el recorrido se realiza por vía continental, atravesando la Patagonia, conserva temperaturas muy bajas y puede extender sus efectos sobre gran parte del territorio argentino e incluso alcanzar a países vecinos.

Precisamente, ese fue el mecanismo que dio origen a la última irrupción de aire polar.

El fenómeno que provocó el fuerte descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la reciente ola polar se produjo por el avance de una masa de aire de origen polar desde la Patagonia hacia el centro del país.

Ese desplazamiento provocó un marcado descenso de las temperaturas y estuvo acompañado por distintos fenómenos meteorológicos. Entre los principales efectos registrados se destacaron:

Temperaturas extremas.

Lluvias.

Nevadas.

Fuertes vientos.

En la misma línea, Cindy Fernández, licenciada en Ciencias Atmosféricas y vocera de Meteored, explicó que el ingreso de un frente frío más intenso que los anteriores generó un cambio brusco en las temperaturas.

La especialista señaló que este comportamiento se produjo luego de que la región pampeana permaneciera bajo la influencia de una masa de aire más templada, situación que hizo más notorio el descenso térmico registrado posteriormente.

Qué indican los modelos meteorológicos

Si bien las estadísticas muestran que el invierno suele presentar varios episodios de frío intenso, Marcelo Madelón aclaró que los modelos meteorológicos actualmente disponibles no anticipan un nuevo ingreso de aire polar de gran magnitud durante los próximos 10 o 12 días.

No obstante, esa previsión de corto plazo no modifica el comportamiento esperado para el resto de la estación. Los especialistas sostienen que tanto la experiencia climática como las estadísticas históricas elaboradas por el Servicio Meteorológico Nacional permiten considerar probable que el invierno continúe presentando nuevas irrupciones de aire frío antes de su finalización.

Por esa razón, el seguimiento permanente de la evolución de los pronósticos continuará siendo un aspecto relevante durante las próximas semanas.

Las alertas vigentes y las recomendaciones

Mientras se monitorea la evolución de las condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas en distintas zonas del país.

Ante ese escenario, el organismo recomienda a la población mantenerse informada mediante los comunicados oficiales y seguir la evolución de las actualizaciones meteorológicas. Las advertencias continúan vigentes mientras persisten condiciones de bajas temperaturas en diferentes regiones del territorio nacional.

El frío seguirá siendo protagonista

Más allá de que no se proyecte una nueva ola polar de gran magnitud en el corto plazo, los especialistas coinciden en que el invierno continuará mostrando características propias de la estación.

En ese sentido, señalaron que las heladas seguirán siendo frecuentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Las zonas donde se espera un mayor impacto de estas condiciones son:

La región Pampeana.

Cuyo.

La Patagonia.

En estas regiones, el frío continuará siendo uno de los rasgos predominantes durante las próximas semanas.

De este modo, aunque la intensa ola polar que afectó recientemente a gran parte del país ya quedó atrás, los especialistas sostienen que el invierno todavía no mostró todo su comportamiento habitual. Las estadísticas indican que aún pueden producirse nuevas irrupciones de aire frío antes del cambio de estación y, mientras tanto, el seguimiento de los pronósticos y de los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional seguirá siendo una herramienta central para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas en todo el territorio argentino.

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