Plan de Pago de Deuda Previsional: los cuatro errores que Anses recomienda evitar

El sistema previsional atravesó un cambio significativo durante 2025 con el vencimiento de la moratoria previsional destinada a las personas que ya habían alcanzado la edad requerida para acceder a la jubilación.

En este contexto, continúa vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional de Anses, una herramienta pensada específicamente para trabajadores en actividad que se encuentran a menos de 10 años de alcanzar la edad legal de jubilación y que proyectan no reunir los años de aportes necesarios al momento del retiro.

Frente a este escenario, la correcta utilización del régimen adquiere una importancia central. La adhesión requiere una revisión cuidadosa de la situación previsional de cada persona para evitar errores que puedan traducirse en pérdidas de tiempo o en la realización de pagos innecesarios.

Por ese motivo, Anses recomienda analizar detenidamente cada paso antes de iniciar el trámite y prestar especial atención a determinados aspectos que pueden resultar determinantes para el futuro beneficio.

La importancia de revisar la historia laboral

Uno de los errores más frecuentes consiste en avanzar con la compra de períodos sin verificar previamente la información registrada en la Historia Laboral. Antes de adherirse al régimen, el organismo aconseja consultar la información disponible en Mi ANSES, ya que puede suceder que existan períodos efectivamente trabajados que todavía no figuren registrados.

En esos casos, la recomendación es realizar primero un Reconocimiento de Servicios, trámite que permitirá incorporar esos aportes antes de proceder a la cancelación de deuda previsional.

La advertencia tiene un motivo concreto: si una persona regulariza meses que posteriormente podrían haber sido reconocidos como aportes efectivamente realizados, esos pagos no tienen reintegro, por lo que la revisión previa se convierte en un paso fundamental.

Qué períodos pueden regularizarse

Otro aspecto que suele generar confusión está relacionado con los períodos que pueden incorporarse mediante este régimen.

El Plan de Pago de Deuda Previsional no permite adquirir cualquier período de manera libre o indiscriminada. La normativa establece que únicamente es posible regularizar meses sin aportes hasta marzo de 2012 inclusive.

Además, existe una condición específica para acceder a esa posibilidad: durante esos períodos la persona no debe haber tenido registro laboral bajo ninguna de las modalidades contempladas.

Esto significa que no podrá regularizar meses en los que hubiera figurado:

Como trabajador en relación de dependencia.

Como monotributista.

Como trabajador autónomo.

Conocer este límite evita iniciar gestiones sobre períodos que no pueden ser incorporados al régimen.

La planificación previsional también requiere anticipación

Desde Anses también advierten sobre la conveniencia de no dejar la adhesión para último momento. El régimen fue diseñado para personas que todavía se encuentran en actividad y que están próximas a cumplir la edad jubilatoria, permitiendo organizar con anticipación la situación previsional.

El beneficio alcanza a:

Mujeres de entre 50 y 59 años.

Varones de entre 55 y 64 años.

En ambos casos, se trata de trabajadores que proyectan llegar al momento de la jubilación con menos de 30 años de aportes.

Postergar el inicio del trámite puede dificultar la planificación y retrasar innecesariamente el proceso de regularización de los períodos faltantes. Por ese motivo, el organismo señala que resulta conveniente analizar la situación previsional con tiempo suficiente para tomar las decisiones correspondientes antes de alcanzar la edad legal de retiro.

Un régimen que no exige evaluación socioeconómica

Otra equivocación frecuente consiste en creer que el acceso al plan depende de una evaluación socioeconómica. Sin embargo, el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores activos funciona con un mecanismo diferente al de otros beneficios previsionales.

En este caso, no existe una evaluación socioeconómica como requisito para adherirse. Cada persona puede seleccionar los períodos que desea regularizar y efectuar el pago de acuerdo con sus posibilidades económicas. La cancelación se realiza mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), herramienta prevista para concretar el proceso de regularización.

Los cuatro errores que Anses recomienda evitar

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por el organismo, quienes analicen adherirse al régimen deberían prestar especial atención a los siguientes aspectos: