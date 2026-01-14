El año 2025 se consolida como el tercero más caluroso de la historia

El año 2025 se ubicó como el tercero más caluroso jamás registrado a escala global, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S), organismo dependiente de la Unión Europea. El informe confirma que la temperatura media global del planeta se situó apenas 0,01 grados Celsius por debajo de la registrada en 2023 y a solo 0,13 grados del récord absoluto alcanzado en 2024, lo que da cuenta de la persistencia de una tendencia de calentamiento sostenido.

El relevamiento se basa en una extensa serie histórica de mediciones climáticas y refuerza una señal que la comunidad científica viene advirtiendo desde hace años: los últimos tres años —2023, 2024 y 2025— conforman el trienio más cálido desde que existen registros confiables a nivel mundial. Este dato consolida un escenario de calentamiento acelerado que genera creciente preocupación por sus impactos ambientales, económicos y sociales.

Si bien 2025 no logró superar el máximo histórico establecido en 2024, que continúa encabezando el ranking como el año más caluroso jamás medido, la diferencia mínima entre estos períodos resulta significativa. Según los especialistas de Copérnico, esta escasa variación demuestra que los factores naturales del sistema climático, como los ciclos de El Niño y La Niña, están siendo ampliamente superados por el forzamiento climático de origen antropogénico, es decir, provocado por la actividad humana.

En ese sentido, el informe detalla que el ranking de los años más calurosos queda encabezado por 2024, seguido muy de cerca por 2023, mientras que 2025 ocupa el tercer lugar, manteniendo una anomalía térmica global que se ubica por encima de los límites de seguridad establecidos en el Acuerdo de París. Dicho acuerdo internacional busca limitar el aumento de la temperatura media del planeta a menos de 2 grados Celsius respecto de los niveles preindustriales, con esfuerzos para no superar los 1,5 grados.

Desde Bruselas, los responsables del programa Copérnico advirtieron que 2025 estuvo marcado por una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones del mundo. Entre los eventos más destacados se registraron olas de calor marítimas prolongadas, que afectaron gravemente a los ecosistemas oceánicos, y precipitaciones intensas que provocaron inundaciones y deslizamientos en diversas zonas del planeta.

"El hecho de que 2025 se haya convertido en el tercer año más caluroso de la historia, incluso sin la influencia plena de un evento de El Niño tan intenso como el registrado en 2024, es una clara señal de la inercia del calentamiento global", señalaron los expertos del organismo europeo. En ese marco, subrayaron que el sistema climático continúa acumulando calor como consecuencia del aumento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El informe también alerta sobre las consecuencias directas de este escenario, que incluyen amenazas crecientes para la biodiversidad, la disponibilidad de agua, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria global. A su vez, remarca que los eventos extremos tienden a intensificarse y volverse más frecuentes a medida que se profundiza el calentamiento del planeta.

Finalmente, los especialistas de Copérnico concluyen que la reducción drástica y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa siendo la única vía efectiva para frenar el aumento sistemático de las anomalías térmicas. De no adoptarse medidas urgentes y coordinadas a nivel global, advierten, los récords de temperatura podrían seguir batiéndose en los próximos años, agravando los impactos del cambio climático a escala planetaria.