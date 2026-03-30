El CIN y la situación de las universidades: caída presupuestaria y desplome salarial

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió un informe que describe con datos concretos la profundidad de la crisis que atraviesa el Sistema Universitario Nacional, al señalar que la situación presupuestaria actual es crítica y que el recorte impacta en todas las dimensiones de los asuntos universitarios.

El diagnóstico presentado exhibe una reducción de recursos que afecta tanto el funcionamiento cotidiano de las universidades como las partidas estratégicas vinculadas a salarios, ciencia, extensión, becas e infraestructura. El documento plantea que, en términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una disminución que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el sistema.

Una caída presupuestaria inédita

El dato central del informe es la magnitud del ajuste sobre las transferencias. El retroceso del 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026 expresa una pérdida estructural de financiamiento que impacta de manera directa en el sostenimiento de las actividades académicas, administrativas y de investigación.

A esta situación se suma el deterioro del poder adquisitivo de las partidas destinadas a Gastos de Funcionamiento.

Según el relevamiento del CIN en ningún mes de la actual gestión el poder adquisitivo superó el 64% del nivel de enero de 2023, actualmente se ubica en torno al 40% de los valores de enero de 2023 y en relación con el promedio entre enero y noviembre de 2023, se perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias

Estos números muestran que el ajuste no solo redujo recursos nominales, sino también la capacidad real de sostener servicios esenciales del sistema universitario.

Salarios en su nivel más bajo en 23 años

Uno de los apartados más sensibles del informe se centra en la situación salarial. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios acumularon un incremento del 158%, mientras que la inflación alcanzó el 280% en el mismo período.

La diferencia entre ambas curvas implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%. El CIN aporta una referencia de magnitud especialmente ilustrativa: ese deterioro sistemático equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en el período analizado, tomando como base el salario de noviembre de 2023.

Como consecuencia, los haberes del sector quedaron ubicados en:

Su nivel más bajo de los últimos 23 años

Uno de los más bajos desde el retorno de la democracia

La recomposición necesaria

El informe también cuantifica el esfuerzo que sería necesario para recomponer la situación. Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026.

Ese porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para equiparar la capacidad de compra al nivel previo a la asunción del actual Gobierno Nacional.

Ciencia, extensión y becas

El documento advierte que el recorte no se limita a las transferencias generales, sino que alcanza partidas específicas esenciales para la vida universitaria.

Sobre la base del presupuesto efectivamente ejecutado, el CIN detalló:

Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades: 38,05% respecto de 2023

38,05% respecto de 2023 Actividad de extensión universitaria: 1,02%

1,02% Montos de becas Progresar: 26,02%

26,02% Infraestructura universitaria: 0%

0% Acompañamiento a trayectorias estudiantiles de becarios Progresar: 0%

La lectura integrada de estos datos muestra que el ajuste avanzó sobre áreas estratégicas para el desarrollo académico, científico y social del sistema.

El caso extremo de las Becas Progresar

Dentro del informe, uno de los apartados más severos refiere a las Becas Progresar. El CIN indicó que el presupuesto vigente de los renglones vinculados a su financiamiento y al acompañamiento de trayectorias se redujo un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025.

Traducido a valores reales, esto ubica el gasto en más de un 95% por debajo del nivel que tenía en 2023

La magnitud de este retroceso impacta directamente en una de las herramientas más sensibles de acompañamiento a las trayectorias educativas.