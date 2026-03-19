El Colegio de Abogados alerta sobre posibles maniobras fraudulentas

El Colegio de Abogados de Catamarca, a través de su Consejo Directivo, emitió un comunicado oficial dirigido a sus matriculados con el objetivo de advertir sobre la circulación de posibles maniobras fraudulentas vinculadas a la obtención de datos personales.

La advertencia se enmarca en la detección de comunicaciones que, bajo distintas modalidades, buscan simular gestiones institucionales con el fin de acceder a información sensible de los profesionales. En ese contexto, la entidad consideró necesario aclarar el funcionamiento de sus canales y desmentir cualquier procedimiento irregular.

No hay procesos de actualización de datos en curso

Uno de los puntos centrales del comunicado es la aclaración de que no se encuentra en curso ningún proceso de actualización de datos ni empadronamiento por parte del Colegio. Esta precisión apunta a desactivar posibles engaños que utilicen ese argumento como mecanismo de contacto.

En ese sentido, la institución fue enfática al señalar que no realiza solicitudes de información a través de:

Llamados telefónicos.

Mensajes de texto.

WhatsApp.

Otros medios digitales.

Cualquier comunicación que se presente bajo estas modalidades, advirtieron, no corresponde a canales oficiales del Colegio.

Recomendaciones para evitar engaños

Ante este escenario, el Consejo Directivo instó a los profesionales a adoptar una postura preventiva frente a cualquier solicitud de datos personales. La principal recomendación es no brindar información bajo ningún concepto cuando el origen de la comunicación no pueda ser verificado.

El Colegio subrayó que este tipo de prácticas podrían constituir maniobras fraudulentas, orientadas a obtener datos sensibles mediante engaño.

Entre las medidas sugeridas se destacan:

No compartir datos personales ante solicitudes sospechosas.

Desconfiar de comunicaciones no verificadas.

Evitar responder a mensajes o llamados de origen dudoso.

La institución remarcó la importancia de mantener una actitud de alerta permanente, especialmente ante el uso de canales digitales que pueden facilitar este tipo de intentos.

Canales oficiales para consultas y verificación

Como parte de las acciones para prevenir posibles fraudes, el Colegio de Abogados de Catamarca recordó a sus matriculados cuáles son los canales oficiales habilitados para realizar consultas o verificar información.

Los medios disponibles son:

Teléfono fijo sede Maipú: 383 6020610

Administración CAC: 3834 527765

Tesorería CAC: 3834 527762

Correo electrónico: [email protected]

Estos canales constituyen las únicas vías válidas para establecer contacto institucional y confirmar cualquier información relacionada con trámites o gestiones.

La importancia de validar la información

El comunicado también pone el foco en la necesidad de validar siempre la información a través de los medios oficiales, como una herramienta clave para prevenir situaciones de fraude.

Desde la institución señalaron que la circulación de mensajes engañosos puede generar confusión y exponer a los matriculados a riesgos innecesarios, especialmente en contextos donde se simulan procedimientos administrativos inexistentes.

Por este motivo, el Consejo Directivo reiteró la recomendación de canalizar cualquier duda exclusivamente por las vías institucionales, evitando recurrir a fuentes no verificadas.