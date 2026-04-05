El desconocido truco casero para arreglar una suela de zapatillas rota y gastada

Para arreglar cosas rotas, recuperar o reutilizar materiales, cocinar, combatir plagas o realizar alguna artesanía, siempre hay que buscar un truco casero o tutorial que lo facilite. Un truco casero suele ser económico, lleva pocos materiales y se realiza en algunos minutos.

Si usas zapatillas de deportes o urbanas a diario y el paso del tiempo ha comenzado a impactar en ellas, llegó la hora de recuperarlas.

Normalmente, la suela de los calzados es la parte que más se gasta y la primera en romperse. Esto tiene mucho sentido, ya que al caminar las suelas son las que están en contacto con el suelo, la suciedad, los pinchos que nos clavamos, las piedras que marcan la goma y la mugre en general.

Con un truco casero y algunos elementos, puedes recuperar tus zapatillas preferidas y arreglar la suela usando una cubierta de bicicleta. Además, te dejo una guía para aprender a elegir tus zapatillas según la suela.

Truco casero: cómo arreglar la suela de tus zapatillas

Antes de arreglar unas zapatillas, hay que detectar el problema. Si la suela o parte inferior está despegada del cuerpo del calzado, vas a tener que conseguir un pegamento de zapatero para volverlas a unir. Hoy vienen muchos pegamentos seguros y de uso doméstico con los que pegas las zapatillas en menos de un minuto.

Pero, si las suelas de las zapatillas están quebradas, rotas o muy gastadas, vas a tener que reemplazarlas o arreglar las roturas. Hace poco encontré un truco casero que me llamó mucho la atención: básicamente, consistía en arreglar las zapatillas usando una vieja cubierta de bicicleta.

Este truco casero tiene mucho sentido, ya que la suela de las zapatillas generalmente está fabricada de gomas o materiales de caucho o similares, como las cubiertas de la bici. Te dejo un video y el procedimiento para seguir mejor este truco casero.

Para comenzar con el truco casero, prepara la suela de tus zapatillas, consigue pegamento para caucho y recupera una cubierta de bici vieja. Vas a necesitar también un cúter para cortar la cubierta. Limpia bien la suela de las zapatillas con agua y alcohol y deja que se sequen completamente. Corta la goma de la bicicleta por la mitad y coloca la zapatilla por encima para tomar la medida de la suela. Corta con el cúter dejando un pequeño borde de más. Pega las zapatillas a la cubierta y genera presión para que queden bien planas. Coloca un peso encima y deja que las zapatillas se sequen por lo menos durante una noche completa. Finalmente, corta el excedente de caucho.

Cómo elegir tus zapatillas: 3 consejos

Para elegir zapatillas, hay que evaluar el uso, el terreno, la pisada y el objetivo que tienes.