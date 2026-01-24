El desembarco cultural de Catamarca en la Costa

En un despliegue de identidad y recursos estratégicos, Catamarca inició formalmente este viernes 23 de enero una intensa agenda de promoción turística en la ciudad balnearia de Pinamar. La iniciativa, que se extenderá hasta el domingo inclusive, se desarrolla en el marco del Paseo Norte Grande, un espacio de integración regional ubicado en la avenida principal de la localidad bonaerense, donde la provincia busca posicionar sus atractivos ante miles de potenciales visitantes.

"Trajimos un pedacito de Catamarca para compartir con los turistas e invitarlos a visitarnos. A tono con nuestra campaña de promoción turística, vinimos a compartir nuestro secreto mejor guardado: las bellezas naturales y culturales que tiene la provincia", expresó con entusiasmo Soledad Soria, directora de Promoción Turística, quien lidera la delegación que busca romper la estacionalidad y atraer al público de la Costa Atlántica hacia los paisajes del NOA.

Un despliegue estratégico entre la playa y la gastronomía

La jornada de apertura combinó la presencia institucional con la interacción lúdica. Las acciones comenzaron temprano con entrevistas promocionales en los principales medios de comunicación de la costa, seguidas por un recorrido territorial en puntos estratégicos de la playa. El Balneario Hipocampo fue el epicentro de las activaciones matutinas, donde mediante juegos y dinámicas grupales, los promotores brindaron información detallada sobre los destinos catamarqueños.

Sin embargo, el punto culminante se vivió desde la tarde hasta la medianoche en el Paseo del Norte Grande. Allí, la propuesta se volvió sensorial a través de la cocina del chef Maximiliano Moreno. El profesional gastronómico y su equipo presentaron una receta que sintetiza la historia del territorio: el terruño de nuez, consistente en empanadas elaboradas con masa de harina de nuez y quinoa, rellenas de carne de llama, pasas de higo y vegetales. Esta degustación fue maridada con productos de excelencia: Vinos de la Bodega Andreatta y Gin Tonic de la marca Gracián.

Saberes ancestrales y la Ruta del Telar

La identidad textil, pilar fundamental del patrimonio catamarqueño, tuvo un lugar destacado bajo la coordinación de Gloria Robles, directora de la Unidad Ejecutora de La Ruta del Telar. La noche permitió a los turistas conocer de cerca las 14 estaciones que conforman este recorrido cultural.

Dos jóvenes tejedores de la localidad de Londres, Lourdes Chaile y Alfredo Diaz, operaron un telar armado especialmente en el Paseo, permitiendo al público observar la delicada labor manual que da vida a piezas de alta calidad. Esta muestra viva de artesanía no solo buscó la venta de productos, sino la educación del turista sobre los procesos de creación que definen a la provincia.

Alianzas institucionales y el "abrazo" entre destinos

El acto de apertura contó con una fuerte impronta política y federal. Estuvieron presentes Alejandra Apolonio, secretaria de Turismo, Cultura y Educación de Pinamar, y el director de Turismo local, Pablo Rodríguez, junto a Bernardo Abruzzesse, representante de la provincia de Santiago del Estero. Las autoridades realizaron un abrazo simbólico entre Catamarca y Pinamar, sellando un vínculo de cooperación turística.

Durante el encuentro, se hizo llegar el saludo del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien ejerce actualmente la presidencia del Consejo Regional del Norte Grande Argentino. Un dato revelador de la eficacia de estas campañas fue el testimonio de la propia Apolonio, quien confesó haber visitado Catamarca en 2025 tras ser atraída por la promoción desplegada en la costa en temporadas anteriores.

Continuidad de las acciones: la agenda del fin de semana

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo del grupo Las Voces del Viento, quienes con un repertorio festivalero transformaron el Paseo en una verdadera peña a cielo abierto. Las acciones de promoción no se detienen y continuarán con el siguiente esquema:

Sábado y domingo: Activaciones permanentes en zonas balnearias para captar al público matutino y vespertino.

Presentación Integral: En el Paseo del Norte Grande se mantendrán los shows musicales, las clases de cocina con sabores regionales y la exposición de artesanías textiles.

La invitación de Catamarca permanece abierta en Pinamar, apostando a que su "secreto mejor guardado" sea, finalmente, el próximo destino elegido por los argentinos.