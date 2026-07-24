Los alfajores de algarroba fueron los protagonistas de sabores nativos en el Poncho

La tarde del miércoles en el Pabellón de Turismo tuvo como protagonistas a los sabores nativos y, en particular, a una de las preparaciones más elegidas por quienes visitan el Pueblo Perdido de la Quebrada: los alfajores de algarroba. En el marco del Poncho 2026, los visitantes de la feria pudieron ser testigos y también protagonistas de "Un viaje por los sabores nativos", la propuesta que La Torradería presentó de la mano de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

La actividad permitió acercar a residentes y turistas a una experiencia vinculada con la gastronomía elaborada a base de frutos nativos. Los prestadores gastronómicos que cada semana ofrecen productos de estas características en el Pueblo Perdido de la Quebrada participaron de la propuesta y se mostraron satisfechos con el balance de una jornada que despertó el interés de quienes se acercaron a degustar, conocer y aprender sobre las recetas.

El centro de la experiencia fue el alfajor de algarroba, considerado por el emprendimiento como su producto estrella y también como uno de los más elegidos por la gente y por la mayoría de los contingentes que arriban al atractivo.

Una propuesta que convocó a residentes y turistas

La actividad fue presentada como una oportunidad para acercar los frutos nativos a la vida cotidiana a través de preparaciones simples y posibles de compartir. La respuesta del público fue valorada positivamente por quienes estuvieron a cargo de la propuesta.

Marisol Dufour, una de las encargadas del emprendimiento, destacó la recepción que tuvo la experiencia y expresó su satisfacción por el resultado de la jornada. "Estuvo muy hermosa, nos vamos con el corazón súper conforme por la recepción lograda y varios de los espectadores se acercaron al final de la presentación a consultarnos dónde seguir aprendiendo sobre nuestras recetas", indicó.

La participación de los visitantes no se limitó a la degustación. Según explicó Dufour, varias personas se acercaron luego de la presentación para consultar sobre las recetas y conocer cómo continuar aprendiendo sobre las distintas preparaciones elaboradas a partir de frutos nativos.

La elección de los alfajores como eje de la actividad respondió, precisamente, a la popularidad del producto y a la posibilidad de transmitir una receta sencilla. "Elegimos la receta de los alfajores porque es el producto estrella, el que más elige la gente y es una receta sencilla, que se puede hacer y compartir con los seres queridos", destacó la encargada de La Torradería.

Diez años de trabajo con frutos nativos

La propuesta también sirvió para contar el trabajo que La Torradería desarrolla desde hace diez años, con el objetivo de incorporar a la mesa cotidiana comidas, postres y bebidas elaboradas en base a frutos nativos.

La experiencia presentada en el Poncho 2026 permitió mostrar que estos frutos pueden ser utilizados en preparaciones de todos los días y que existen distintas formas de incorporarlos a la economía y a la gastronomía familiar.

Desde el emprendimiento explicaron que uno de los objetivos principales es que estos productos sean conocidos y aprovechados de manera más habitual. "Quisimos mostrar cómo se puede hacer más cotidiano el uso de estos frutos que tenemos y no sabemos aprovechar para que se incluya en la economía y gastronomía familiar", explicó Dufour.

En ese marco, durante la propuesta también se compartieron recomendaciones vinculadas con el momento adecuado para utilizar los frutos y con la forma de reconocer cuándo se encuentran frescos.

De los alfajores a la añapa

La actividad no se limitó a la receta de los alfajores de algarroba. Durante la presentación también se compartieron otras preparaciones, entre ellas la añapa, una bebida típica que se realiza en base a la algarroba.

La propuesta apuntó a mostrar que el fruto puede ser utilizado de distintas maneras y que existen alternativas sencillas para evitar que termine desperdiciado. En ese sentido, desde La Torradería explicaron que la algarroba puede transformarse en preparaciones como licuados o refrescos.

"Por eso aconsejamos sobre cuándo conviene utilizarlos, cómo saber cuándo el fruto está fresco y compartimos también otras recetas, por ejemplo de la añapa que es una bebida típica y se realiza en base a la algarroba, para que ese fruto no quede desperdiciado sino que de maneras simples, sencillas se transformen en licuados o refrescos", señaló.

La idea central de la propuesta fue, de este modo, acercar el conocimiento sobre los frutos nativos y sus posibilidades de uso a un público amplio, a partir de recetas y preparaciones que pueden ser incorporadas a la vida cotidiana.

Los frutos nativos y las nuevas generaciones

El trabajo desarrollado por La Torradería también tiene como horizonte la transmisión de una práctica vinculada con el aprovechamiento de los frutos nativos. La propuesta busca que el conocimiento sobre estos productos no quede limitado a una experiencia puntual, sino que pueda continuar y ser incorporado por las nuevas generaciones.

"El desafío es dejarles a las nuevas generaciones una práctica que haga a estos frutos más cercano", concluyó Dufour. En ese objetivo se inscribe el trabajo que el emprendimiento lleva adelante desde hace una década y que, durante la tarde del miércoles, encontró en el Poncho 2026 un espacio para mostrar recetas, compartir conocimientos y acercar a residentes y turistas a los sabores nativos.

La experiencia tuvo como protagonista a los alfajores de algarroba, pero también permitió presentar otras formas de utilizar la algarroba, como la elaboración de la añapa, los licuados y los refrescos. A través de preparaciones simples, la propuesta buscó mostrar que los frutos nativos pueden tener un lugar más frecuente en la mesa y en la gastronomía familiar.

Taller en el Pueblo Perdido de la Quebrada

La propuesta tendrá una nueva oportunidad para quienes deseen participar. El próximo sábado 25, a las 17 horas, el taller se repetirá en el Pueblo Perdido de la Quebrada.

La actividad será de carácter gratuito y quienes estén interesados en participar podrán realizar consultas y reservar su cupo a través de los siguientes contactos:

• 3834404192

• 3834280212

Así, el recorrido por los sabores nativos continuará en el lugar donde La Torradería desarrolla semanalmente su propuesta gastronómica basada en frutos nativos. La actividad permitirá volver a acercarse a recetas como los alfajores de algarroba y a otras preparaciones que buscan convertir estos frutos en opciones más cercanas, cotidianas y aprovechables dentro de la economía y la gastronomía familiar.