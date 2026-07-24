Catamarca y la UTN amplían la oferta universitaria en Tinogasta

El Gobierno de Catamarca y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) avanzaron en la implementación de nuevas propuestas académicas destinadas a fortalecer la formación profesional en el Oeste provincial. A través de una serie de convenios, se pondrán en marcha nuevas tecnicaturas universitarias que tendrán su sede de dictado en la ciudad de Tinogasta, ampliando las posibilidades de acceso a la educación superior en el interior de la provincia.

La iniciativa apunta a vincular la formación académica con las necesidades concretas de sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo, industrial y energético de la región. En ese marco, las nuevas carreras se orientan a brindar conocimientos técnicos y profesionales en áreas vinculadas con el ambiente, el mantenimiento industrial y las redes eléctricas.

Tres nuevas tecnicaturas universitarias

La propuesta académica que se pondrá en marcha en Tinogasta contempla tres carreras específicas:

Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales.

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial.

Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas.

La elección de estas áreas de formación responde a la creciente demanda de recursos humanos especializados vinculados con la actividad productiva, la industria y el sector energético. La incorporación de las tres tecnicaturas representa una ampliación de la oferta académica disponible para quienes buscan acceder a una formación universitaria de carácter técnico sin necesidad de trasladarse fuera del Oeste provincial.

La propuesta también se vincula con la necesidad de contar con profesionales capacitados para acompañar el crecimiento de actividades que requieren conocimientos específicos y una formación orientada a la práctica y al desarrollo tecnológico.

Los acuerdos que permitirán avanzar con estas nuevas propuestas académicas fueron suscriptos en el marco del convenio firmado el 27 de abril de 2026 entre la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Gobierno de Catamarca.

Ese entendimiento constituye el marco institucional para el desarrollo de las nuevas propuestas de formación en la ciudad de Tinogasta. La articulación entre la provincia y la universidad permite avanzar en una oferta académica orientada específicamente a áreas consideradas relevantes para el desarrollo regional.

La puesta en marcha de las tecnicaturas se presenta así como parte de una política destinada a ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación de recursos humanos en el interior provincial.

La firma del acuerdo y las autoridades

La suscripción de los convenios estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso. También participaron de la firma la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; la senadora departamental Pamela López y autoridades de la Facultad Regional Tucumán de la UTN.

La presencia de autoridades provinciales y universitarias reflejó el carácter institucional del acuerdo y la articulación entre el Gobierno de Catamarca y la Universidad Tecnológica Nacional para desarrollar nuevas alternativas de formación profesional.

La firma de los convenios formalizó el avance de una propuesta que busca llevar carreras universitarias de perfil técnico a Tinogasta, con una orientación vinculada directamente con las necesidades productivas y estratégicas de la región.

Educación superior y desarrollo regional

Con la rúbrica de estos convenios, el Gobierno provincial da un paso en la búsqueda de ampliar el acceso a la educación superior en el interior. La iniciativa apunta a que la formación universitaria pueda desarrollarse en distintas localidades y responda a las características y demandas de cada región.

En el caso de Tinogasta, las tres tecnicaturas seleccionadas se vinculan con áreas que requieren profesionales con conocimientos específicos:

Ambiente: mediante la formación en procedimientos y tecnologías ambientales.

mediante la formación en procedimientos y tecnologías ambientales. Industria: a través de la capacitación en mantenimiento industrial.

a través de la capacitación en mantenimiento industrial. Energía: con la preparación en operación y mantenimiento de redes eléctricas.

La articulación de estas tres áreas permite configurar una oferta académica relacionada con sectores estratégicos para el desarrollo productivo provincial. El objetivo es promover una formación técnica de calidad y, al mismo tiempo, fortalecer la disponibilidad de recursos humanos capacitados en el Oeste de Catamarca.

Una propuesta alineada con sectores estratégicos

La iniciativa busca que la formación profesional se encuentre alineada con las necesidades de la industria, la energía y el cuidado del ambiente. La incorporación de estas tecnicaturas universitarias responde a la creciente demanda de profesionales vinculados con esos sectores.

La Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales se integra a una propuesta relacionada con el cuidado del ambiente y el desarrollo de conocimientos específicos en esa área. La Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial apunta a la formación de recursos humanos para un sector que requiere capacidades técnicas vinculadas con el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones y equipamientos industriales. Por su parte, la Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas se orienta a una actividad directamente vinculada con el sector energético.

De esta manera, las nuevas propuestas académicas buscan acompañar las necesidades de una región en la que el desarrollo productivo requiere contar con personal formado en áreas técnicas específicas.

Tinogasta como sede de nuevas oportunidades

La ciudad de Tinogasta será el lugar de dictado de las nuevas tecnicaturas universitarias. La llegada de estas propuestas representa una ampliación de las alternativas de formación para los habitantes del Oeste provincial.

El avance de los convenios permite proyectar una oferta académica que combina el respaldo institucional de la Universidad Tecnológica Nacional con las necesidades planteadas desde el territorio. El acuerdo entre la Facultad Regional Tucumán y el Gobierno de Catamarca constituye la base para el desarrollo de las nuevas carreras.

La propuesta busca fortalecer la formación de recursos humanos y generar mayores posibilidades de acceso a estudios superiores en el interior provincial, con carreras vinculadas a áreas de importancia para la actividad productiva y el desarrollo regional.