El finde de Semana Santa en Capital dejó más de $675 millones y 2.469 visitantes

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, difundió los resultados del informe elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal correspondiente al fin de semana largo de Semana Santa, desarrollado entre el 2 y el 5 de abril de 2026, con cifras que vuelven a posicionar a San Fernando del Valle de Catamarca como uno de los polos turísticos con mayor proyección del norte argentino.

Durante ese período, la ciudad recibió un total de 2.469 visitantes, con una estadía promedio de 3 noches y una ocupación hotelera del 51% en alojamientos registrados. Si bien este indicador mostró una leve caída del 12,1% respecto de Semana Santa 2025, el desempeño resultó ampliamente superior al fin de semana largo de marzo de este mismo año, cuando la ocupación había alcanzado apenas el 27,9%.

La comparación permite dimensionar un crecimiento del 82,8%, dato que marca una recuperación sostenida de la demanda turística y consolida la tendencia positiva del destino.

Un impacto económico superior a los $675 millones

Uno de los datos más relevantes del informe está vinculado al movimiento económico generado por la actividad turística. El gasto promedio diario por visitante se ubicó en $152.560, una cifra que superó ampliamente el promedio nacional informado por CAME, fijado en $108.982.

Ese diferencial permitió alcanzar un impacto económico total estimado de $675.703.553, reflejando no solo un mayor nivel de consumo, sino también el posicionamiento competitivo de la ciudad como destino capaz de incentivar una mayor inversión por parte de quienes la eligen.

Los números dejan en evidencia una dinámica favorable para sectores vinculados a alojamiento, gastronomía, cultura, entretenimiento, comercio y servicios turísticos.

Quiénes eligieron la Capital y por qué

El informe también trazó un perfil detallado del visitante. El 88,2% correspondió al turismo nacional, con una fuerte presencia de mercados estratégicos:

Córdoba: 28%

Buenos Aires: 22,7%

Santa Fe: 10,7%

En cuanto a las motivaciones del viaje, predominó el turismo de ocio y recreación, con el 71,8%, seguido por el turismo religioso, que representó el 15,9%. Este dato resulta especialmente significativo porque confirma que la Capital logró diversificar su propuesta, dejando de depender exclusivamente de un solo producto turístico y combinando de manera eficiente su dimensión espiritual, cultural y recreativa.

Familias, parejas y fidelización del destino

El segmento predominante estuvo integrado por familias en un 44,7% y parejas en un 42,4%. Este perfil influye directamente sobre la dinámica de la estadía, ya que el público familiar suele registrar pernoctaciones más cortas o fragmentadas, por lo que el promedio de 3 noches fue considerado positivo dentro del contexto de la demanda.

Otro punto destacado fue la relación equilibrada entre turistas que llegaron por primera vez y quienes regresaron, un indicador que muestra simultáneamente la capacidad de atracción de nuevos públicos y la fidelización del destino.

En la misma línea, el 87,1% de los visitantes no evaluó otras opciones antes de elegir la Capital, dato que evidencia una fuerte intención de viaje y un posicionamiento consolidado.

Alojamiento y experiencia

Respecto a las modalidades de alojamiento, las preferencias se distribuyeron entre diversas opciones:

Hoteles 3 estrellas: 25,7%

Apart hoteles: 15,7%

Departamentos temporarios: 12,9%

Casas de familia: 12,9%

La diversidad de la oferta aparece como uno de los puntos fuertes de la ciudad, al adaptarse a distintos perfiles y presupuestos.

En cuanto a la experiencia general, el destino obtuvo una valoración de 4,58 sobre 5, posicionándose entre "muy buena" y "excelente".

Los aspectos mejor puntuados fueron:

Hospitalidad: 4,82

Alojamiento: 4,53

Oferta cultural y de entretenimiento: 4,28

Los atractivos más visitados

Durante el fin de semana largo, los principales atractivos también mostraron una importante circulación de visitantes. Los registros más destacados fueron el Museo de la Virgen del Valle con 281 visitantes, el Pueblo Perdido de la Quebrada con 156 visitantes y la Casa de la Puna con casi 300 asistentes.

En la Casa de la Puna, la convocatoria estuvo impulsada por la Feria de Artesanía y Diseños, talleres y otras propuestas culturales. A esto se sumó una importante afluencia al Calvario, especialmente durante el viernes, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

Cabe señalar que tanto en el Pueblo Perdido de la Quebrada como en la Casa de la Puna se suspendieron las actividades previstas para el sábado 4 de abril debido a las condiciones climáticas, un factor que impactó sobre la estadística final de ambos espacios.