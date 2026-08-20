El Gobierno dio de baja 18 prepagas y obras sociales: cuáles son

A través de la Superintendencia de Servicio de Salud (SSS), el Gobierno dio de baja 18 prepagas, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La medida fue plasmada este jueves mediante varias resoluciones en el Boletín Oficial.

Las bajas forman parte del objetivo del Poder Ejecutivo de depurar el registro y actualizarlo para obtener más transparencia en el sistema de salud. Con las empresas alcanzadas con la nueva normativa ya son más de 180 las que fueron rechazadas desde el comienzo de la gestión mileísta.

La decisión se tomó luego de un relevamiento realizado por la SSS sobre distintas entidades que contaban con inscripciones provisorias. El objetivo era "verificar si desarrollaban actividades comprendidas dentro del régimen de medicina prepaga y si cumplían con los requisitos exigidos por la normativa".

Se notificó a estas empresas que la SSS evaluaba rechazar su inscripción definitiva y dar de baja su registro provisorio. Las 18 firmas fueron intimadas a presentar documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos correspondientes, pero "vencido el plazo, no se realizó ninguna presentación ni se aportó documentación para subsanar las observaciones formuladas por el organismo".

Además, se concluyó que no existían elementos que acreditaran que estas empresas estuvieran desarrollando actividades comprendidas en la Ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga.

Por ese motivo, las resoluciones 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546 dispusieron rechazar las solicitudes de inscripción definitiva de estas firmas y dejar sin efecto las inscripciones provisorias que tenían.

Las empresas podrán cuestionar la decisión. La resolución establece que pueden presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días o un recurso de alzada dentro de los 30 días, contados desde su notificación, además de la posibilidad de iniciar una acción judicial.

Las 18 prepagas inhabilitadas

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Armiento S.A.

Instituto Materno Infantil S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Asociación Mutual Intercooperativa

AMI S.R.L.

Huinca Salud S.A.

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

EMPY S.R.L.

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Timely Medical

Premedikal S.R.L.

Emergencia S.R.L.

Seres S.R.L.

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL)

Cardio S.A

Para abril de este año, el Gobierno ya había rechazado más de 160 entidades desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en el marco del proceso de "reordenamiento y depuración" del padrón de la SSS. El proceso tuvo un fuerte avance durante los primeros meses de 2026.

Con esta nueva medida, ya son más de 180 las empresas. El objetivo, según explicó el Gobierno, es que el registro refleje únicamente a entidades que acrediten una actividad real, cuenten con afiliados y cumplan con los requisitos normativos vigentes, además de garantizar mayor transparencia e información confiable para los usuarios.