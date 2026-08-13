El Hospital de El Alto celebró 54 años con nuevo equipamiento y anuncios

El Hospital "Dr. Francisco Hurtado" de El Alto celebró su 54° aniversario con un acto que reunió a autoridades, trabajadores y representantes de la comunidad, en una jornada marcada por el reconocimiento a quienes hicieron posible el crecimiento de la institución y por nuevos anuncios vinculados al fortalecimiento de la salud pública.

De los festejos participaron la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, y el intendente de El Alto, Ariel Ojada, quienes acompañaron la celebración en la que se concretó la entrega de equipamiento, computadoras y mobiliario para el establecimiento sanitario.

La jornada también permitió poner en valor el recorrido de una institución que, a lo largo de más de cinco décadas, fue ampliando sus servicios y consolidando una estructura destinada a atender las necesidades de la población de El Alto.

Durante el acto, Julieta Paez, enfermera del Hospital, fue la encargada de dar la bienvenida. En su intervención, expresó su agradecimiento a todas las personas que durante estos años contribuyeron al crecimiento y a la continuidad del establecimiento.

Paez destacó especialmente el trabajo de médicos, enfermeros, choferes, personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento y cada trabajador que, según expresó, con esfuerzo y compromiso dejó y deja su huella en la institución.

Una red de atención que articula distintos recursos

La directora del Área Programática N°13, Dra. Violeta Ojeda, destacó durante la celebración los avances alcanzados por el hospital a lo largo de sus 54 años y describió el funcionamiento de una red de atención que articula distintos recursos para responder ante las necesidades de los pacientes.

Ojeda señaló que actualmente la institución cuenta con un teléfono disponible las 24 horas, al que pueden comunicarse desde cualquier lugar de El Alto para resolver situaciones vinculadas con la atención sanitaria.

En aquellos casos en los que es necesario trasladar a un paciente, explicó que existen ambulancias municipales en cada localidad. A su vez, cuando el cuadro requiere derivación hacia un centro de mayor complejidad, el paciente es recibido en ese establecimiento.

La directora también remarcó que, frente a situaciones de mayor gravedad, interviene el Ministerio de Seguridad, que colabora con la apertura de caminos y con el traslado de los pacientes de manera más rápida y segura.

De esta manera, el funcionamiento del hospital no se limita a la atención dentro de sus instalaciones, sino que forma parte de un esquema coordinado en el que intervienen distintos actores y recursos para garantizar la asistencia.

Los servicios que ofrece actualmente el hospital

En su intervención, Ojeda enumeró los servicios con los que cuenta actualmente el Hospital "Dr. Francisco Hurtado", destacando la importancia de un trabajo conjunto entre las diferentes áreas y especialidades. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Servicio de Enfermería , durante los 365 días del año.

, durante los 365 días del año. Médico General.

Pediatría.

Obstetricia.

Odontología.

Psicología.

Laboratorio de Análisis Clínicos.

Radiología.

Farmacia.

Servicio de Internados.

Para la directora del Área Programática N°13, la articulación entre estos servicios permite unir saberes y recursos, una dinámica que consideró fundamental para continuar avanzando en la atención sanitaria.

En ese sentido, sostuvo el compromiso de seguir gestionando más servicios, equipamiento y mejoras edilicias, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la institución y responder a las necesidades de la comunidad.

El anuncio de un nuevo hospital

Uno de los anuncios centrales de la jornada estuvo a cargo del intendente Ariel Ojada, quien anunció la construcción de un nuevo hospital para El Alto. El jefe comunal explicó que la necesidad de ampliar la infraestructura sanitaria responde no solamente a la atención de los habitantes de la zona, sino también a las personas que visitan la localidad.

En paralelo con este anuncio, Ojada adelantó que en los próximos días comenzarán a funcionar nuevos servicios en el actual esquema de atención. Entre ellos se encuentran Cardiología, Ecografía y Kinesiología, prestaciones que permitirán ampliar la respuesta sanitaria disponible.

El anuncio de estas nuevas incorporaciones se suma a la entrega de equipamiento, computadoras y mobiliario realizada durante la celebración del aniversario, configurando una jornada en la que el reconocimiento por el camino recorrido estuvo acompañado por iniciativas destinadas a fortalecer la atención hacia adelante.

El recurso humano como base de la salud pública

Al finalizar el acto, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, destacó el acompañamiento institucional existente para continuar trabajando en los servicios que requiere la comunidad.

Barrientos remarcó la presencia de un Gobierno, una Intendencia y un Ministerio que acompañan el trabajo destinado a fortalecer los servicios de salud. Sin embargo, puso el eje en un componente que consideró fundamental: el recurso humano. En ese sentido, sostuvo que, más allá de la disponibilidad de equipamiento y de infraestructura, la salud pública se construye a partir de las personas que trabajan en ella.

La funcionaria vinculó ese rol con la convicción, el trabajo y la capacitación, elementos que permiten alcanzar una atención oportuna, de calidad y más humana.

El planteo adquiere especial relevancia en una celebración atravesada por el reconocimiento a los trabajadores que sostuvieron el funcionamiento del Hospital "Dr. Francisco Hurtado" durante sus 54 años de historia. La institución, en este sentido, aparece vinculada no sólo con sus instalaciones y servicios, sino también con quienes desarrollan cotidianamente las tareas de atención, traslado, administración, mantenimiento, limpieza y asistencia.

Reconocimiento a quienes dejaron su huella

Como parte de las actividades conmemorativas por el 54° aniversario, también se realizó un homenaje al personal fallecido y a quienes cumplieron más de 25 años de servicio.

El reconocimiento permitió poner en perspectiva el paso del tiempo y la participación de distintas generaciones de trabajadores en la historia del hospital. El homenaje se sumó a las palabras de agradecimiento expresadas durante el acto y al reconocimiento del esfuerzo y compromiso de quienes contribuyeron a sostener la institución.

A 54 años de su creación, el Hospital "Dr. Francisco Hurtado" celebró su trayectoria con una mirada puesta tanto en quienes fueron parte de su historia como en los desafíos que plantea el futuro. La entrega de equipamiento, computadoras y mobiliario, el anuncio de la incorporación de Cardiología, Ecografía y Kinesiología y el proyecto de construcción de un nuevo hospital marcaron los principales ejes de una jornada que también tuvo como protagonista al personal sanitario.

En ese recorrido, las autoridades destacaron la articulación de servicios, ambulancias, derivaciones y organismos de apoyo, mientras que el reconocimiento a los trabajadores volvió a ocupar un lugar central. La celebración dejó así planteada una continuidad entre los 54 años transcurridos y los nuevos desafíos para fortalecer la atención sanitaria que requiere la comunidad de El Alto.