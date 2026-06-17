El miércoles comenzó con 1.9° de mínima en Catamarca

Catamarca se prepara para transitar un miércoles de post partido de Argentina bajo condiciones meteorológicas estables, caracterizadas por una marcada presencia de nubosidad a lo largo de toda la jornada, tal y como viene sucediendo en los días previos. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche, en un escenario dominado por temperaturas frescas.

La jornada se desarrollará sin cambios bruscos, en la previa de la llegada del invierno y con una amplitud térmica reducida. Las temperaturas se moverán dentro de un rango moderado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados, consolidando un día típicamente de final de otoño para esta época, acompañado por un comportamiento estable de las variables meteorológicas.

Una madrugada fría

El inicio del miércoles estuvo marcado por temperaturas cercanas a los 1.9 grados, acomppañado de una humedad del 98%. Durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente nublado, sin precipitaciones y sin neblina.

En cuanto a las condiciones del viento, se registró una circulación muy leve proveniente del sector Sudoeste (SO), con velocidades leves.

La mañana estará estable

Con el avance de las primeras horas del día, las condiciones meteorológicas mostrarán pocas variaciones respecto de la madrugada. La abundante nubosidad continuará siendo la característica predominante del panorama provincial.

La temperatura apenas llegará a los 4 grados, mientras que el viento cambiará su dirección predominante hacia el Noreste (NE). Asimismo, la intensidad aumentará de manera leve, con velocidades previstas entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo nula durante la mañana, consolidando un escenario de estabilidad atmosférica y sin eventos de relevancia asociados a lluvias o tormentas.

La tarde concentrará la temperatura más alta del día

El período vespertino será el momento de mayor ascenso térmico de toda la jornada. Según el pronóstico, la temperatura alcanzará una máxima de 16 grados, convirtiéndose en el registro más elevado del miércoles.

A pesar del incremento térmico, el cielo continuará con nubosidad y la cobertura nubosa seguirá siendo una constante sobre el territorio provincial. Otro de los cambios previstos para la tarde estará relacionado con la intensidad del viento. La circulación desde el Norte se fortalecerá, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Una noche fresca y con condiciones estables

Durante la noche, las condiciones meteorológicas mantendrán la misma tendencia observada a lo largo del día. El cielo nuboso y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 12 grados. Por su parte, el viento persistirá desde el Noreste (NE), conservando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el cierre de la jornada se desarrollará bajo un escenario de estabilidad atmosférica, sin fenómenos significativos previstos y con una continuidad de las condiciones observadas durante las horas previas.

En síntesis, Catamarca atravesará un miércoles con cielo mayormente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados, vientos de intensidad variable y muy pocas probabilidades de lluvias, en una jornada que se desarrollará sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico.