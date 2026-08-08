El Obispo visitó a la comunidad educativa de Fasta en el marco de las fiestas de Santo Domingo

En un clima festivo, durante la tarde del viernes 7 de agosto, la comunidad educativa de Fasta Catamarca recibió la visita pastoral del obispo diocesano Mons. Luis Urbanč, quien estuvo acompañado por el párroco de la parroquia Inmaculado Corazón de María, padre Julio Murúa.

La llegada del pastor diocesano se dio en la culminación de la peregrinación que alumnos, directivos, docentes, padres de los alumnos, sacerdotes que sirven pastoralmente a la comunidad educativa y demás personal del colegio, realizaron desde el Monasterio de las Monjas Dominicas, ubicado camino a El Jumeal, hasta el predio de Alto Campo, en el marco de las festividades de Santo Domingo de Guzmán, cuya fiesta litúrgica se celebra este sábado 8 de agosto.

Tras el ingreso con la sagrada imagen portada por alumnos secundarios, se realizó un breve y emotivo acto de bienvenida, que contó con la presencia especial de los abuelos del geriátrico San Lucas, quienes vivieron con mucha emoción esta fiesta de la fe.

Mons. Urbanč se dirigió a los presentes afirmando que "todos somos peregrinos, de modo particular meditando sobre la figura de Santo Domingo, quien fue un gran predicador y misionero que caminó por muchos lugares de España anunciando a Jesús con el Evangelio en la mano, transmitiendo con fidelidad, entusiasmo y perseverancia el mensaje de Jesús, es decir al mismo Jesús, porque Jesús es la Buena Noticia".

Asimismo, expresó: "Que Santo Domingo siga inspirando el esfuerzo de vivir la fe en clave de esperanza, alimentado por el amor cada día de nuestras vidas", y encomendó a la comunidad a este gran santo, invitando a "que conozcamos su vida, que podamos ahondar en el perfil de su personalidad y así alimentar la fe en nuestro tiempo".

Por su parte, la representante legal, Dra. Josefina Frías, le dio la bienvenida al ilustre visitante manifestando: "Los integrantes de toda la comunidad le agradecemos que nos visite en este día", a la vez que resaltó el compromiso de Fasta "de seguir con su misión de evangelizar la cultura, la juventud y la familia. Ése es el compromiso que fielmente tratamos de cumplir todos los días en todos los espacios y actividades que hacemos".

Luego de la bendición, el Obispo recorrió los distintos espacios donde funciona el Nivel Primario y el Nivel Inicial, incluyendo un oratorio para la Adoración del Santísimo Sacramento.

Como corolario, compartió una merienda comunitaria y la alegría por el encuentro con todos los presentes, animada con cantos y números artísticos.