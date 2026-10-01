El Niño: Aguas de Catamarca refuerza la infraestructura sobre el Río del Valle

En el marco de las acciones preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, Aguas de Catamarca continúa desarrollando trabajos destinados a reforzar y proteger la infraestructura del sistema de agua potable ubicada en los cruces de cañerías sobre el Río del Valle.

Las tareas forman parte de un esquema preventivo implementado por la empresa con el objetivo de anticiparse a posibles eventos meteorológicos intensos y reducir los riesgos que podrían afectar a las instalaciones vinculadas con el servicio.

El foco está puesto en sectores donde las cañerías atraviesan el cauce del río y donde resulta necesario fortalecer las estructuras de protección para disminuir el impacto que podrían generar eventuales crecientes, según informaron. En este contexto, los trabajos buscan preparar las zonas en las que se ejecutarán las estructuras destinadas a proteger las cañerías, mediante intervenciones sobre el terreno y el cauce.

Trabajos en el cruce de los pozos 61, 62 y 64

Actualmente, el Departamento de Maquinarias Pesadas de Aguas de Catamarca desarrolla las tareas en el sector correspondiente al cruce del tridente de los pozos 61, 62 y 64. En ese punto se realizan movimientos de suelo y tareas de acondicionamiento del cauce, como parte de la preparación necesaria para avanzar con las estructuras de protección.

Las intervenciones sobre el terreno tienen como finalidad acondicionar el sector y generar las condiciones necesarias para la ejecución de las obras destinadas a reforzar la infraestructura existente.

El trabajo se concentra, de esta manera, en una zona específica de los cruces de cañerías sobre el Río del Valle, dentro de un programa preventivo que contempla el mantenimiento y refuerzo de las instalaciones ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas.

Escolleras y dobles barreras para proteger las cañerías

Uno de los componentes principales de las tareas consiste en la preparación de las zonas donde se ejecutarán estructuras de protección mediante la conformación de escolleras y dobles barreras.

Estas estructuras estarán destinadas a disminuir el impacto de posibles crecientes sobre las cañerías que atraviesan el río. El esquema de protección contempla así diferentes elementos destinados a reforzar los sectores más expuestos al comportamiento del cauce. La preparación del terreno y el acondicionamiento de las áreas de intervención constituyen parte del proceso necesario para avanzar con esas estructuras.

Entre los objetivos específicos de las obras se encuentran:

Reforzar las zonas donde se encuentran los cruces de cañerías.

Preparar los sectores destinados a la ejecución de estructuras de protección.

Conformar escolleras.

Implementar dobles barreras.

Disminuir el impacto de posibles crecientes sobre las cañerías.

Reducir riesgos sobre la infraestructura del sistema de agua potable.

El conjunto de estas acciones se encuentra vinculado con la necesidad de preservar las instalaciones ante eventuales crecidas que puedan producirse como consecuencia de episodios meteorológicos intensos.

Una estrategia preventiva

Las tareas que lleva adelante Aguas de Catamarca se inscriben dentro de un esquema preventivo que busca anticiparse a posibles situaciones capaces de afectar la infraestructura.

La posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño constituye el marco en el que se desarrollan actualmente estas intervenciones. En lugar de limitar las acciones al mantenimiento habitual, la empresa avanza con trabajos específicos de refuerzo y protección en sectores donde las cañerías atraviesan el Río del Valle.

El acondicionamiento del cauce y los movimientos de suelo que actualmente realiza el Departamento de Maquinarias Pesadas forman parte de esa estrategia. La preparación de los espacios permitirá avanzar con las estructuras destinadas a disminuir el impacto de eventuales crecientes.

La planificación tiene como eje la reducción de riesgos sobre una infraestructura vinculada directamente con el sistema de agua potable, de modo que las instalaciones cuenten con mayores condiciones de protección ante posibles eventos climáticos adversos.