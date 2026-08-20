El Paso Internacional San Francisco estrena plataforma estratégica

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Coordinación e Integración Regional y Logística, marcó un hito en la gestión de infraestructura fronteriza al presentar la nueva página web oficial del Paso Internacional San Francisco. El acto oficial tuvo lugar este jueves a las 10:30, en las instalaciones del CATA Centro de Arte y Ciencia Aplicada, reuniendo a actores clave del ámbito gubernamental, legislativo y consular.

La presentación estuvo encabezada por Rosana Solohaga, titular de la Secretaría de Coordinación e Integración Regional y Logística, quien estuvo acompañada por el secretario de Modernización, Jonatan Rodríguez, y la directora Martina Guillou. La relevancia del evento quedó evidenciada por la presencia de autoridades de alto rango, entre ellas el cónsul general de Chile en Córdoba, José Miguel Vial Valdivieso; la coordinadora del Paso Internacional San Francisco, Soledad García; y la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Paola Fedeli, además de diversos representantes provinciales, legislativos y universitarios.

Funcionalidades clave: información en tiempo real

El nuevo portal, alojado en pasosanfrancisco.catamarca.gob.ar, responde a la necesidad de concentrar información oficial y actualizada en un solo espacio digital. El objetivo central es optimizar la experiencia de los usuarios de este corredor internacional, permitiendo consultas más rápidas y directas, mientras se agiliza la labor de los distintos organismos vinculados al cruce fronterizo.

La plataforma se distingue por un conjunto de funcionalidades diseñadas para la seguridad y la previsibilidad del tránsito. Entre las características más destacadas se encuentran:

Estado del paso en tiempo real: Indicación precisa sobre si el cruce se encuentra abierto o cerrado.

Reportes técnicos: Acceso a los informes oficiales de Vialidad Nacional sobre las condiciones de la calzada.

Monitoreo climático: Un panel especializado que detalla temperatura, humedad y niveles de radiación solar.

Infraestructura de seguridad: Un mapa detallado que incluye puntos SOS y refugios de emergencia equipados con comunicación radial.

Geografía del trayecto: Visualización del perfil de elevación, que comprende un rango desde los 1.500 hasta los 4.726 metros sobre el nivel del mar.

Transmisión en vivo: Acceso visual directo desde el complejo fronterizo.

Directorio de emergencias: Consolidación de contactos esenciales: Gendarmería Nacional (103), Emergencias Argentina (911) y Carabineros de Chile (133).

El Paso San Francisco en la agenda ATACALAR

Durante la jornada se enfatizó el valor estratégico del Paso San Francisco como un eje fundamental en la integración binacional entre Argentina y Chile. Este proyecto se enmarca dentro de la agenda de trabajo de ATACALAR, una iniciativa que busca profundizar la cooperación regional.

En consonancia con este compromiso, la Cámara de Diputados de Catamarca formalizó su respaldo mediante el Decreto P.C.D.P. N.º 1336. A través de este instrumento legal, se declaró de Interés Parlamentario el Plenario de ATACALAR desarrollado en Copiapó, así como los acuerdos binacionales alcanzados en las áreas educativa, tecnológica y comercial.

Con esta nueva herramienta digital, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la comunicación, la conectividad y el desarrollo de la integración regional entre la provincia de Catamarca y la Región de Atacama.