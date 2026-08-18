El Poncho 2026 entregó el Fiat Cronos 0 km y las ocho de las motos sorteadas

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, junto a Ledian Fiat y Ledian Motos, concretó este martes la entrega del Fiat Cronos 0 km y de ocho de las motos sorteadas entre el público que participó de la edición 2026 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La entrega del automóvil se realizó con la presencia de las secretarias de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y de Gestión Cultural, Laura Maubecín. El ganador del vehículo fue Luis Alberto Valdez, quien había resultado favorecido en el sorteo realizado durante la noche del 20 de julio, en el marco de la realización del Poncho Sunset en el Estadio Bicentenario.

Valdez recibió las llaves del automóvil acompañado por su mujer, Inés Campos, y sus hijos, Santiago y Tiziano. La entrega estuvo marcada por la emoción de la familia, especialmente por la situación personal del ganador, quien señaló: "Estamos muy felices de haber ganado el auto, yo ahora estaba sin auto y nos viene muy bien".

El premio representó así uno de los momentos posteriores a la realización de una edición que volvió a reunir a una gran cantidad de público durante sus diez jornadas.

Ocho motos también fueron entregadas

Además del automóvil, durante la jornada se concretó la entrega de ocho de las motos sorteadas entre el público del Poncho 2026. Los premios correspondieron a distintos modelos y fueron recibidos por sus respectivos ganadores:

Laura Toledo: Ika Slalon 110.

Ika Slalon 110. Rocío Araoz: Mondial 110.

Mondial 110. Yesica Ocampo: Honda Navi 110.

Honda Navi 110. Celeste Villarreal: Zanella Due 110.

Zanella Due 110. Fabián Plaza: Mondial 110.

Mondial 110. Carolina Cativa: Honda Navi 110.

Honda Navi 110. Gabriela Vargas: Ika Slalon 110.

Ika Slalon 110. Micaela Brizio: Yamaha Facino 125cc.

De esta manera, la entrega alcanzó al ganador del premio mayor y a ocho personas que habían participado de los sorteos realizados entre el público que acompañó las actividades de la fiesta.

La participación de Ledian Fiat y Ledian Motos, junto al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, permitió concretar los premios correspondientes a los sorteos vinculados con la edición 2026.

1.7 millones de visitantes

La entrega de los premios se produce luego de una edición de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que volvió a posicionarse como un importante punto de encuentro para personas de Catamarca y de distintos lugares del país.

La edición 2026 dejó cifras que reflejan el crecimiento sostenido de la fiesta y su impacto sobre diferentes actividades vinculadas con Catamarca.

Durante sus diez jornadas, el Poncho 2026 recibió un total de 1.711.568 visitas. La cifra no solo representa la cantidad de personas que se acercaron al evento, sino también el nivel de permanencia del público. De acuerdo con los datos proporcionados, cada visitante asistió, en promedio, 3,7 días a la fiesta.

Ese promedio permite observar que la convocatoria no se limitó a una presencia puntual, sino que estuvo acompañada por una permanencia sostenida a lo largo de las jornadas.

Los principales números de la edición 2026 son:

55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

10 jornadas de duración.

de duración. 1.711.568 visitas registradas.

registradas. 3,7 días de asistencia promedio por visitante.

de asistencia promedio por visitante. 1 Fiat Cronos 0 km entregado.

entregado. 8 motos entregadas entre los ganadores.

Más que una convocatoria cultural

Los resultados de la edición 2026 también fueron presentados como un reflejo del impacto de la fiesta sobre la actividad económica, el turismo y los sectores productivos vinculados a la cultura.

El volumen de visitas registrado durante las diez jornadas constituye uno de los datos centrales para dimensionar la convocatoria alcanzada por el evento. La presencia de cientos de miles de personas provenientes de Catamarca y de todo el país convirtió nuevamente al Poncho en un espacio de encuentro, mientras que la permanencia promedio de 3,7 días muestra la extensión de la participación de quienes eligieron asistir a la fiesta.

En ese marco, la edición 2026 dejó resultados asociados no solamente a la cantidad de público, sino también al crecimiento sostenido de la fiesta y su impacto directo sobre la actividad económica, el turismo y el desarrollo de los sectores productivos vinculados a la cultura.

La entrega de premios forma parte de ese cierre posterior a las diez jornadas de actividades. El automóvil y las motos sorteadas entre el público sumaron un atractivo adicional dentro de una edición que alcanzó una importante convocatoria.

El sorteo que terminó en una entrega familiar

Para Luis Alberto Valdez, la jornada tuvo además un significado particular. El sorteo realizado el 20 de julio durante el Poncho Sunset en el Estadio Bicentenario había definido al ganador del Fiat Cronos 0 km.

Días después, Valdez llegó acompañado por su familia para recibir el vehículo. Junto a él estuvieron Inés Campos, Santiago y Tiziano, quienes compartieron el momento de la entrega. La frase del ganador sintetizó la importancia que tuvo el premio para su familia, al señalar que se encontraba sin automóvil y que el vehículo "nos viene muy bien".

La entrega del Fiat Cronos se realizó junto con la de ocho motos, completando una parte de los premios sorteados entre quienes participaron de la edición 2026.