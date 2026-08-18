El Alto: detectan hornos clandestinos de carbón mediante tecnología satelital

En el marco de las acciones de control y fiscalización ambiental, personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad detectó y neutralizó un emprendimiento ilegal dedicado a la elaboración de carbón vegetal en el paraje Los Morteros, Tapso, departamento El Alto.

El procedimiento permitió localizar una actividad clandestina que se desarrollaba en una zona de difícil acceso y que pudo ser identificada a partir del monitoreo continuo realizado mediante imágenes del sistema satelital Sentinel.

La utilización de esta tecnología se convirtió en un elemento central para ubicar el emprendimiento y orientar posteriormente la intervención en terreno. El seguimiento mediante imágenes satelitales permitió detectar indicios de actividad en un sector donde las características de acceso dificultaban las tareas de control.

De esta manera, la tecnología fue utilizada como una herramienta para fortalecer las tareas de fiscalización y facilitar la identificación de actividades vinculadas con la elaboración ilegal de carbón vegetal.

Siete hornos localizados durante la inspección

Una vez detectada la actividad mediante el monitoreo satelital, se llevó adelante una inspección en el lugar. El operativo estuvo liderado por el inspector ambiental Marco Núñez, quien encabezó las tareas de constatación en terreno. Durante la inspección fueron localizados siete hornos de carbón, cada uno con una capacidad de 1.600 kilogramos, además de material forestal que se encontraba acopiado en el sector.

La constatación permitió determinar que la actividad no se encontraba únicamente vinculada con estructuras preparadas para la elaboración de carbón, sino que al momento de la intervención había hornos que se encontraban efectivamente funcionando. De los siete hornos encontrados, tres estaban en plena producción cuando se realizó la inspección. Los principales datos del procedimiento son:

La tecnología como herramienta de control ambiental

El hallazgo en Los Morteros pone de manifiesto el papel que cumple el monitoreo satelital dentro de las acciones de control y fiscalización ambiental. Según la información del procedimiento, el seguimiento continuo a través de las imágenes del sistema Sentinel permitió ubicar la actividad clandestina en un área de difícil acceso. Esto posibilitó posteriormente la constatación directa de la situación y la identificación de los hornos y del material forestal acopiado.

El uso de imágenes satelitales permite así complementar las tareas de inspección en terreno, especialmente cuando las actividades que deben ser fiscalizadas se encuentran en lugares donde el acceso presenta dificultades.

En este caso, la información obtenida mediante el monitoreo fue el punto de partida para localizar el emprendimiento ilegal y avanzar posteriormente con la inspección encabezada por el inspector ambiental Marco Núñez.

La intervención forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la protección de los recursos forestales, el suelo y la biodiversidad, mediante herramientas que permitan identificar actividades no autorizadas y actuar sobre ellas.

Tres hornos estaban en plena producción

Uno de los datos centrales surgidos de la inspección fue la constatación de que tres de los siete hornos se encontraban en plena producción. La capacidad individual de cada estructura era de 1.600 kilogramos, por lo que el procedimiento permitió identificar un conjunto de instalaciones destinadas a la elaboración de carbón vegetal, junto con material forestal acopiado.

La presencia de material forestal y de hornos destinados a la producción formó parte de las evidencias recabadas durante la inspección. A partir de la constatación realizada en terreno, el personal interviniente avanzó con la recopilación de las pruebas necesarias para documentar la situación detectada y continuar con las actuaciones correspondientes.

Se labrarán las actas de infracción

Luego de la inspección y de la constatación de la actividad, se recabaron las pruebas necesarias para labrar las actas de infracción correspondientes. El procedimiento administrativo continuará con las actuaciones legales de rigor, de acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo.

La recopilación de evidencias constituye una instancia central dentro del proceso, ya que permite dejar asentada la situación encontrada durante la inspección y avanzar con la documentación correspondiente a la infracción detectada.

De esta manera, el procedimiento no se limitó a la identificación de los siete hornos, sino que incluyó la constatación directa de la actividad, la identificación de aquellos que estaban en producción, el registro del material forestal acopiado y la recopilación de las pruebas necesarias para las actuaciones administrativas y legales.

Protección de los recursos forestales

El operativo realizado en el paraje Los Morteros se inscribe en las acciones de control y fiscalización ambiental destinadas a proteger los recursos forestales y combatir actividades no autorizadas. El uso de tecnología satelital aparece como un recurso fundamental para ampliar la capacidad de detección de este tipo de emprendimientos, especialmente cuando se desarrollan en sectores de difícil acceso.

En este sentido, el sistema Sentinel permitió localizar la actividad clandestina y orientar la posterior intervención del personal ambiental. La combinación entre monitoreo satelital y constatación en terreno permitió identificar las estructuras destinadas a la producción de carbón vegetal y reunir las pruebas correspondientes.

Desde la perspectiva del control ambiental, la utilización de estas herramientas resulta fundamental para fortalecer la protección de los recursos forestales y detectar actividades que puedan generar impactos no autorizados.

El procedimiento desarrollado en Los Morteros permitió, en concreto, detectar un emprendimiento ilegal de elaboración de carbón vegetal, localizar siete hornos con capacidad de 1.600 kilogramos cada uno, constatar que tres estaban en plena producción y encontrar material forestal acopiado.