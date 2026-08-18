Murciélagos y vampiros: el primer encuentro de un ciclo que une ciencia y literatura

Este viernes 21 de agosto, a las 18 horas, comenzará el ciclo "Ciencia y Literatura. Charlas con científicos de Catamarca", una propuesta que busca generar un espacio de diálogo entre la producción científica local y la literatura.

El primer encuentro tendrá lugar en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y estará dedicado a una temática que conecta el conocimiento científico con una de las representaciones más conocidas de la literatura: la relación entre murciélagos y vampiros. La charla se denomina "La ciencia entre murciélagos y vampiros" y estará a cargo de la bióloga y doctora en Ciencias Biológicas Cecilia Castilla, con la moderación de Naím Garnica.

La iniciativa es organizada en articulación entre la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y la librería La Singularidad del Libro, y propone utilizar los libros como un punto de encuentro entre la investigación científica y las posibilidades creativas de la literatura.

Ciencia y las representaciones literarias

El primer encuentro propone abordar las similitudes, diferencias y prejuicios que existen alrededor de los murciélagos a partir de su relación cultural con los vampiros y con otros seres chupasangre. La conversación tomará como punto de partida distintas representaciones literarias, a través de las cuales será posible acercarse a una temática que combina imaginarios culturales y conocimiento científico.

En ese recorrido, Cecilia Castilla compartirá aspectos de su trabajo de investigación, centrado en la conservación de los murciélagos y su coexistencia con la fauna silvestre, además de abordar la importancia que estos animales tienen para los ecosistemas.

De este modo, la propuesta plantea un diálogo en el que las imágenes y representaciones construidas desde la literatura pueden servir como punto de partida para acercarse al trabajo científico y conocer diferentes dimensiones vinculadas con los murciélagos. La iniciativa busca, además, poner en relación las formas en que la literatura representa determinados seres con el conocimiento producido desde la investigación científica, generando un espacio de conversación que permita recorrer ambas perspectivas.

Ciencia y literatura como formas de conocimiento

El ciclo tendrá una frecuencia mensual y parte de una idea central: tanto la ciencia como la literatura constituyen formas de conocimiento que permiten acercarse a la comprensión del mundo desde perspectivas diferentes.

Desde esa mirada, los encuentros estarán planteados como espacios de conversación y de intercambio, en los que investigadores y científicas y científicos de instituciones científico-tecnológicas de la provincia dialogarán a partir de una obra literaria.

La propuesta apunta a establecer vínculos entre los campos de investigación de quienes participan y distintos géneros y representaciones presentes en la literatura. El formato también busca facilitar el acercamiento de estos saberes a públicos no especializados, dejando de lado una presentación exclusivamente técnica para priorizar el intercambio y la conversación.

En cada encuentro, la literatura funcionará como un punto de partida para conectar investigaciones y disciplinas con diferentes posibilidades creativas, permitiendo que los conocimientos científicos producidos en Catamarca puedan ser abordados desde nuevas perspectivas.

Cecilia Castilla y Naím Garnica

La primera charla tendrá como protagonista a Cecilia Castilla, bióloga y doctora en Ciencias Biológicas. Es investigadora asistente del CREAS-CONICET-UNCA y especialista en conservación de murciélagos y coexistencia con fauna silvestre.

Su participación permitirá poner en el centro de la conversación el trabajo de investigación relacionado con estos animales, su conservación y su vínculo con los ecosistemas. La moderación estará a cargo de Naím Garnica, profesor y licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias Humanas e investigador asistente del IRES-CONICET-UNCA.

La presencia de ambos permitirá articular los campos científicos y humanísticos que atraviesan la propuesta, con una conversación construida alrededor de las representaciones literarias de los murciélagos y los vampiros.

La actividad se presenta así como la puerta de entrada a un ciclo que continuará durante los meses siguientes con nuevas conversaciones entre investigadores y especialistas de Catamarca.

Una agenda que continuará hasta noviembre

El programa contempla encuentros mensuales dedicados a diferentes cruces entre ciencia y literatura. La agenda prevista incluye cuatro jornadas, comenzando con la conversación sobre murciélagos y vampiros y continuando con temáticas vinculadas con la ciencia ficción, la ecología y el psicoanálisis.

Las próximas fechas son: