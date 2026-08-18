Se viene Modo Futuro On: universidades, carreras y orientación vocacional para decidir futuro

El próximo jueves 27 de agosto, Catamarca será escenario de una nueva edición de Modo Futuro On, una propuesta organizada por CEDECITCA destinada especialmente a estudiantes que se encuentran próximos a finalizar la escuela secundaria y comienzan a definir qué camino seguir después de completar esa etapa educativa.

La actividad se desarrollará de 9 a 19 horas y permitirá que estudiantes secundarios y escuelas de la provincia accedan, en un mismo espacio, a información sobre la oferta académica de distintas universidades e instituciones de educación superior.

La iniciativa apunta a acompañar un momento de transición en el que los jóvenes comienzan a explorar las alternativas disponibles para continuar sus estudios. En ese sentido, Modo Futuro On propone acercar directamente a los estudiantes a las instituciones, sus carreras, modalidades de estudio y diferentes oportunidades de formación.

El objetivo es generar un ámbito donde puedan conocer, explorar y comparar opciones antes de tomar una decisión, incorporando información que les permita acercarse al mundo universitario y pensar con mayores elementos cuáles son las alternativas que pueden relacionarse con sus intereses, capacidades y proyectos.

La oferta académica reunida en un mismo lugar

Uno de los principales componentes de la segunda edición de Modo Futuro On será la participación de diferentes universidades e instituciones de educación superior.

Entre ellas estará la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), que tendrá una presencia integral a través de todas sus Facultades, la Escuela de Arqueología y la Secretaría de Bienestar Universitario. La participación de la UNCA permitirá que los estudiantes puedan conocer no solamente su oferta académica, sino también los servicios y posibilidades que acompañan la vida universitaria.

Junto con la universidad pública catamarqueña, estarán presentes otras instituciones de educación superior, ampliando el abanico de alternativas disponibles para quienes se encuentran evaluando qué estudiar y dónde continuar su formación.

Las instituciones participantes serán:

Universidad Kennedy.

Universidad UCEMA.

Universidad FASTA - Instituto Superior FASTA Catamarca.

Universidad Torcuato Di Tella.

Universidad Austral.

UCASAL.

Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Universidad Barceló.

Instituto Superior General San Martín.

La presencia de esta diversidad de instituciones busca poner a disposición de los estudiantes distintas posibilidades de formación y facilitar el acceso a información que, en muchos casos, resulta determinante al momento de comenzar a definir un proyecto educativo y profesional.

Conocer, explorar y comparar antes de decidir

Modo Futuro On está pensado como un espacio de acercamiento entre los jóvenes y las instituciones de educación superior. La propuesta parte de la necesidad de que quienes están terminando la secundaria puedan disponer de información concreta antes de tomar decisiones sobre su futuro.

En lugar de limitarse a presentar carreras, el encuentro plantea la posibilidad de explorar diferentes alternativas y formular preguntas, permitiendo que cada estudiante pueda identificar cuáles de las opciones disponibles se vinculan con sus intereses y capacidades.

La propuesta de CEDECITCA busca, de esta manera, que los jóvenes puedan comenzar a construir una mirada propia respecto de los próximos años y de las posibilidades de formación que tienen a su alcance.

El encuentro reunirá información sobre carreras, modalidades de estudio y oportunidades vinculadas con las diferentes instituciones participantes. A partir de ese contacto directo, los estudiantes podrán ampliar el conocimiento sobre el mundo universitario y conocer alternativas que quizás todavía no hayan considerado.

Orientación vocacional

La oferta de Modo Futuro On no se limitará a los espacios informativos de las universidades. La segunda edición también contempla charlas y talleres de orientación vocacional, además de actividades destinadas a acompañar la transición entre la escuela secundaria y la educación superior.

Entre las propuestas previstas se encuentra el espacio "Primer paso a la Universidad, claves para comenzar", orientado a brindar herramientas para quienes se encuentran próximos a iniciar una nueva etapa educativa. También habrá propuestas específicamente vinculadas con la orientación vocacional, destinadas a acompañar a los estudiantes en el proceso de explorar sus intereses y posibilidades.

Otro de los encuentros será la charla "El día después: ¿Qué pasa cuando termina la secundaria?", que abordará precisamente el momento posterior a la finalización de la escuela y las alternativas que aparecen a partir de esa transición.

La programación también incorporará una mirada sobre los cambios vinculados con el mundo profesional mediante un encuentro dedicado a inteligencia artificial, robótica y profesionales del futuro.

De esta forma, la propuesta combina información sobre las carreras y las instituciones con espacios destinados a pensar la elección vocacional y los escenarios profesionales que forman parte de las nuevas posibilidades de formación.

Una jornada extendida durante todo el día

Las actividades se desarrollarán tanto durante la mañana como durante la tarde, con una programación que se extenderá hasta las 19 horas.

El esquema permite que Modo Futuro On concentre durante una misma jornada diferentes instancias de información, intercambio y orientación.

Nuevas profesiones

Uno de los ejes incorporados a la jornada estará relacionado con la inteligencia artificial, la robótica y los profesionales del futuro.

La inclusión de estas temáticas amplía el enfoque del encuentro, que no solamente busca que los estudiantes conozcan las carreras actualmente disponibles, sino que también puedan acercarse a cuestiones vinculadas con los cambios y nuevas posibilidades que aparecen en el ámbito profesional.

En este contexto, la actividad propone generar un espacio de intercambio en el que los jóvenes puedan hacer preguntas y explorar alternativas. La orientación no se plantea únicamente como una elección inmediata de una carrera, sino como un proceso de acercamiento a diferentes posibilidades educativas y profesionales.

Construir una mirada propia

Desde CEDECITCA se plantea Modo Futuro On como un espacio para que los jóvenes puedan acceder a información, hacer preguntas, descubrir nuevas posibilidades y comenzar a construir una mirada propia sobre lo que quieren para los próximos años.

La segunda edición reunirá en un mismo ámbito a instituciones de educación superior, representantes de distintas propuestas académicas y actividades vinculadas con orientación vocacional y nuevas profesiones.

La presencia de la UNCA, con todas sus Facultades, la Escuela de Arqueología y la Secretaría de Bienestar Universitario, junto con la participación de la Universidad Kennedy, Universidad UCEMA, Universidad FASTA - Instituto Superior FASTA Catamarca, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Austral, UCASAL, UTN, Universidad Barceló e Instituto Superior General San Martín, permitirá ampliar el panorama de alternativas disponibles para los estudiantes.

A esto se sumarán las charlas y talleres destinados a acompañar el paso desde la escuela secundaria hacia la universidad y a brindar herramientas para pensar las decisiones que vienen.

Así, Modo Futuro On propone acercar información, instituciones y orientación en un mismo espacio, con la intención de que cada estudiante pueda conocer diferentes caminos, descubrir cuáles se relacionan con sus intereses y capacidades y comenzar a construir su propio proyecto educativo y profesional.

Para obtener más información sobre la propuesta, CEDECITCA dispone de su sitio oficial: cedecitca.com.ar.