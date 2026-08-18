Atención primaria: Los Altos pone en valor el CAPS San José Obrero

Con la presencia del vicegobernador de la Provincia, Rubén Dusso; la senadora nacional Lucía Corpacci; el intendente de Los Altos, Raúl Barot; y la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, quedó inaugurada la puesta en valor del Centro de Salud San José Obrero, ubicado en Los Altos, departamento Santa Rosa.

La intervención permitió renovar distintos espacios del establecimiento y mejorar las condiciones de funcionamiento del centro sanitario. La obra incluyó una serie de trabajos destinados tanto a ampliar los sectores disponibles para la atención como a renovar la infraestructura existente.

Uno de los principales cambios fue la ampliación de la sala de espera, a la que se sumó la incorporación de un nuevo consultorio. Estas modificaciones forman parte de una intervención que alcanzó diferentes sectores del CAPS y que tuvo como objetivo mejorar sus instalaciones.

La remodelación también comprendió trabajos de infraestructura y mantenimiento general, con nuevas terminaciones y renovación de espacios. Entre las tareas realizadas se incluyeron:

Ampliación de la sala de espera.

Incorporación de un nuevo consultorio.

Nueva mampostería.

Renovación de aberturas.

Trabajos de electricidad.

Renovación de pisos.

Pintura general.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

La puesta en valor del CAPS San José Obrero fue posible a partir del trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y de Haciendo y Obra Pública, junto al Municipio de Los Altos.

La intervención reunió así el trabajo de distintas áreas para concretar la renovación del establecimiento sanitario ubicado en el departamento Santa Rosa. La participación conjunta permitió avanzar sobre distintos aspectos de la infraestructura del centro de salud, desde la ampliación de espacios hasta la renovación de instalaciones y terminaciones.

La presencia de autoridades provinciales y municipales durante la inauguración acompañó la habilitación de las obras realizadas en el CAPS, que continúa funcionando como espacio de atención sanitaria para la comunidad de Los Altos.

Más servicios para la atención primaria

Además de la renovación edilicia, el centro de salud cuenta actualmente con una estructura de atención que incluye diferentes prestaciones destinadas a la población.

El CAPS San José Obrero dispone de un médico clínico semanal, garantizando la presencia de atención médica clínica durante la semana. A este servicio se suma el Servicio de Enfermería todos los días, junto con la presencia de un Agente Sanitario.

La estructura actual se encuentra, además, próxima a incorporar nuevas especialidades y servicios. Según se informó, próximamente comenzarán a funcionar las prestaciones de Odontología y Obstetricia. La incorporación de estas dos áreas permitirá ampliar la oferta de servicios disponibles en el centro de salud, complementando las prestaciones que actualmente ya se brindan.

De esta manera, la puesta en valor de la infraestructura se acompaña con una proyección de crecimiento de los servicios sanitarios que ofrece el establecimiento.

Infraestructura y prestaciones

La renovación del CAPS San José Obrero comprende dos aspectos que se encuentran directamente relacionados: por un lado, la mejora de las instalaciones y, por otro, el fortalecimiento de los servicios que se brindan a la comunidad.

La ampliación de la sala de espera y la incorporación de un nuevo consultorio modificaron la distribución y disponibilidad de espacios del establecimiento. A esto se sumaron trabajos de mampostería, aberturas, electricidad, pisos y pintura general. La intervención también contempló la renovación de las condiciones edilicias del centro, completando una puesta en valor que abarcó distintos sectores.

En paralelo, el CAPS mantiene sus prestaciones actuales y proyecta la incorporación de nuevos servicios. Esta combinación entre infraestructura renovada y ampliación de prestaciones constituye el eje de la puesta en valor concretada en Los Altos.

La inauguración

La inauguración contó con la presencia de representantes de distintos niveles de gestión. Participaron el vicegobernador Rubén Dusso, la senadora nacional Lucía Corpacci, el intendente de Los Altos Raúl Barot y la secretaria de Asistencia en Salud Pública Silvia Barrientos.

La obra fue concretada mediante la articulación entre los ministerios de Salud y Haciendo y Obra Pública y el Municipio de Los Altos, una participación conjunta que hizo posible avanzar con la remodelación y puesta en valor del centro sanitario.

El establecimiento renovado queda así preparado para continuar con sus prestaciones actuales y sumar próximamente nuevos servicios.

La intervención en el CAPS San José Obrero se traduce en una mejora de sus espacios físicos a partir de una serie de trabajos que abarcaron desde la ampliación de sectores hasta la renovación de instalaciones.