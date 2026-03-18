El Poncho ya abrió la convocatoria para expositores, artistas y gastronómicos

La 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, abrió oficialmente sus convocatorias destinadas a expositores, artistas y gastronómicos. La posibilidad de postular estará disponible hasta el 13 de abril, según se informó en una conferencia de prensa encabezada por autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

El evento, que en su edición 2025 registró un récord de 1.400.000 visitas en 10 días y reunió a 1.600 expositores, se posiciona como uno de los encuentros culturales y productivos más importantes del país. En ese contexto, la apertura temprana de convocatorias busca mejorar la planificación y garantizar una mayor calidad en las propuestas.

Durante la presentación, la ministra Daiana Roldán confirmó que se mantendrán los valores de los stands y espacios gastronómicos del año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso en un contexto económico complejo. La decisión apunta a que la inversión inicial no se convierta en un obstáculo para los postulantes.

Programación artística y diversidad de escenarios

En relación a la programación, Roldán adelantó algunos lineamientos generales, aunque aclaró que la grilla de artistas nacionales será anunciada más adelante. Entre los puntos destacados, se confirmó que la edición contará con:

6 noches de espectáculo en el Escenario Mayor

9 tardes de actividades en El Patio

Una celebración especial por el Día del Amigo

Por su parte, el director de Desarrollo Cultural, Luis Castro, destacó el crecimiento sostenido del evento no solo en cantidad de escenarios, sino también en la diversidad de expresiones artísticas. Para 2026, serán cuatro los espacios escénicos:

Escenario Mayor

El Patio

Pabellón de Turismo

Mercado Cultural

La convocatoria artística está dirigida exclusivamente a catamarqueños, incluyendo músicos (solistas, dúos o conjuntos), ballets, academias de danza y locutores. La selección se realizará mediante una plataforma web, bajo criterios similares a los de otros festivales del país.

Feria artesanal: identidad, producción y apoyo estatal

Uno de los ejes centrales de la Fiesta del Poncho continúa siendo su tradicional feria. En este sentido, el director de Artesanías, Gonzalo Cancino, confirmó que los artesanos, manualistas y productores regionales de Catamarca seleccionados no deberán pagar canon por su stand, ya que el Estado provincial asumirá ese costo.

Las convocatorias contemplan tres grandes sectores:

Artesanías: productos de factura 100% artesanal con transformación de la materia prima desde su origen.

Manualidades: elaboraciones a partir de materiales procesados o industrializados, como tejidos, bordados, marroquinería o juegos didácticos.

Productos Regionales: alimentos como dulces, confituras, vinos o licores vinculados a una identidad geográfica específica.

Esta política busca revalorizar el trabajo local y garantizar la presencia de productores catamarqueños en el evento.

Diseño de autor y creatividad: el espacio Poncho Diseño

El Salón Poncho Diseño, con más de una década de trayectoria, vuelve a consolidarse como un espacio clave para la exhibición de colecciones de autor. Diseñadores de Catamarca y de todo el país podrán presentar propuestas. La convocatoria excluye productos industrializados sin intervención creativa, copias o reproducciones de marcas, priorizando el valor cultural y la originalidad.

Por dudas y consultas: [email protected] asunto Feria Artesanal o vía WhatsApp al número +54 9 383 4992825 (lunes a viernes de 8 a 12)

Sector comercial, mercado cultural y food trucks

En paralelo, se abren las convocatorias para el Sector Comercial y el Mercado Cultural, destinadas a creativos y productores culturales de Argentina y del extranjero (con al menos dos años de residencia en el país). Se aceptan productos manufacturados con herramientas simples, siempre que evidencien:

Proceso artesanal o de diseño propio

Valor cultural y creativo

Identidad y saberes específicos

Queda excluida la reventa y la producción industrial.

En cuanto al sector gastronómico, el responsable Rodrigo Nieva explicó que la convocatoria de food trucks apunta a conformar una oferta de comidas rápidas distribuida estratégicamente en el predio. Entre los requisitos se destacan:

Inscripción impositiva en el rubro

Descripción de la propuesta gastronómica

Curso y carnet de manipulación de alimentos

Seguro contra terceros

Si bien la convocatoria es nacional, se dará prioridad a propuestas locales y con mayor antigüedad.

Por dudas o consultas: [email protected] asunto: Sector Comercial o Mercado Cultural, según corresponda.

Recomendaciones y acceso a la inscripción

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, subrayó que la convocatoria anticipada responde a una demanda del sector y permite a los participantes planificar su producción con tiempo suficiente. Además, recomendó:

Leer detenidamente los reglamentos

Preparar con anticipación la documentación requerida

No esperar a último momento para completar la postulación

Todos los formularios, reglamentos y detalles de cada convocatoria están disponibles en el sitio oficial:

https://convocatoriaponcho.catamarca.gob.ar/

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 13 de abril, marcando el inicio del camino hacia una nueva edición de uno de los eventos culturales más convocantes del país.