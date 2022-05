El primer comedor para personas discapacitadas de Catamarca necesita de ayuda para seguir trabajando

La realidad social sabemos que atraviesa uno de los momentos más sensibles y la referencia aquí no es a lo referido a las consecuencia del impacto de las financieras sino a las necesidades económicas que día a día se hacen más notorias. No por nada se abren comedores comunitarios en pos de paliar en parte el hambre de muchos pero ya ni siquiera estos pueden contener toda las necesidades y pasan ellos a ser los necesitados.

Este es el caso, quizás como insignia de lo que sucede en la provincia, del Comedor “Con las alas del alma”. Diario La Unión reflejó en otras oportunidades como fue su surgimiento y el noble objetivo que lo puso en medio de una comunidad, porque recordemos que este espacio social es el único dedicado a las personas discapacitadas y sus familias .

Foto Gustavo Roldán

A pesar del gran esfuerzo diario UCCO Solidario, que es el motor de esta iniciativa, transita momentos difíciles porque al no lograr contar con una ayuda constante de organismo alguno, se hace bastante complicado hacer realidad todos los días 200 porciones de comida. Se sostiene a la fecha con la ayuda de muchos corazones y manos generosas pero la demanda aumenta y la recursos hace tiempo que escasean.

Mientras unos lloran porque los estafaron otros viven otra clase de incertidumbre, tal vez más concreta, y es la de no saber si hoy habrá comida en su mesa.

Las puertas no se terminan de abrir

El último posteo de Verónica Seleme, que es quien lleva adelante junto a otras solidarias personas esta iniciativa marca el estado de incertidumbre del rumbo de esta obra. “Realmente lamento que llegue un día como hoy pero ya se hace insostenible poder seguir adelante. Hoy hay que tomar decisiones que cambiarán las cosas para muchos pero sepan que desde el pequeño lugar en que nos encontramos seguiremos buscando el camino”, planteó. Seguidamente deslizó en cuando a la ayuda que no llega que “las puertas entre abiertas no se terminan de abrir, las cerradas siguen igual y las abiertas no alcanzan para sostener esto. Pena me da que quienes tienen la posibilidad de ayudar, miren hacia otro lado”.

La solidaridad necesita de solidaridad. Los insumos para esta semana solo alcanzan hasta el miércoles y desde ahí se hará más cuesta arriba el lograr llegar a las doscientas porciones diarias .