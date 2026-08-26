El Programa Sumar+ capacitó al equipo de salud de Bañado de Ovanta

El Ministerio de Salud de la provincia continúa llevando adelante capacitaciones destinadas a los equipos de Salud de toda la provincia, con el propósito de mejorar la calidad de atención, ampliar los servicios disponibles y brindar respuestas eficaces y rápidas frente a las demandas de la comunidad.

En este marco, el Programa Sumar+ visitó la localidad de Los Altos, donde desarrolló una jornada de capacitación junto con el personal del Área Programática Nº6, en el Hospital de Bañado de Ovanta.

La actividad estuvo orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas de trabajo vinculadas con el funcionamiento del programa y con los procesos que se desarrollan en los centros de salud. El encuentro permitió abordar diferentes aspectos relacionados con los objetivos y lineamientos de Sumar+, además de trabajar sobre procedimientos específicos vinculados con la registración y el seguimiento de las prácticas.

La capacitación se planteó así como un espacio de intercambio y aprendizaje destinado a reforzar las capacidades de los equipos que intervienen en la atención sanitaria y en la gestión de la información necesaria para el funcionamiento del programa.

Los ejes abordados durante la jornada

Durante el encuentro se trabajó sobre distintas temáticas relacionadas con el Programa Sumar+, contemplando tanto aspectos vinculados con sus objetivos como herramientas concretas para el desarrollo de las tareas cotidianas.

Entre los principales contenidos abordados se incluyeron:

Objetivos y lineamientos del Programa Sumar+.

Carga de prácticas en el sistema.

Captación y registro de personas sin obra social.

Análisis de situación de cada centro de salud.

Estos ejes permitieron concentrar la capacitación en aspectos relacionados con la organización, el registro y la información de las prestaciones, así como con la identificación de las personas sin obra social.

El análisis de situación de cada centro de salud también formó parte del trabajo realizado, incorporando una mirada específica sobre las características y necesidades de cada establecimiento en el marco de las herramientas que brinda el programa.

Afianzar conocimientos

Además del abordaje de los contenidos teóricos y de los lineamientos del Programa Sumar+, durante la jornada se realizaron actividades prácticas destinadas a fortalecer y afianzar los conocimientos adquiridos.

La incorporación de estas instancias permitió trabajar de manera concreta sobre los contenidos desarrollados durante el encuentro, reforzando las herramientas vinculadas con las tareas que llevan adelante los equipos de salud.

De esta manera, la jornada combinó el tratamiento de los objetivos y procedimientos del programa con ejercicios prácticos, buscando consolidar los conocimientos necesarios para su aplicación en el ámbito de los centros sanitarios.

El personal de carga del Sistema Sumar+

En esta oportunidad también participó el personal de carga del Sistema Sumar+, cuya intervención estuvo vinculada con los procesos de registración y carga de las prácticas desarrolladas en el sistema.

La presencia de los equipos permitió generar un espacio de trabajo conjunto y de intercambio sobre las tareas relacionadas con el registro de la información. En este sentido, ambos equipos asumieron el compromiso de continuar trabajando de manera articulada, con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar el acceso a la salud.

El compromiso de seguir trabajando en equipo constituye uno de los aspectos centrales que dejó la jornada desarrollada en el Hospital de Bañado de Ovanta, al vincular la capacitación con el fortalecimiento de las tareas que se llevan adelante en los establecimientos sanitarios.