El Registro Civil amplía su presencia en Capayán y la Capital con nuevos operativos

El Registro Civil de Catamarca avanzará esta semana con un nuevo despliegue territorial destinado a acercar los servicios del Estado a distintos sectores de la provincia, mediante operativos móviles y la inauguración de una nueva delegación permanente en el departamento Capayán. Las actividades se desarrollarán entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo y contemplan atención tanto en la Capital como en la localidad de Miraflores.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a descentralizar la atención administrativa y garantizar el acceso al derecho a la identidad, acercando trámites esenciales a vecinos que, en muchos casos, deben trasladarse largas distancias para realizar gestiones documentarias.

El cronograma previsto incluye operativos especiales de documentación, atención móvil para trámites rápidos de DNI y pasaporte, y la apertura formal de un nuevo Centro de Documentación Rápida que comenzará a funcionar en Miraflores.

Operativo especial en el sur de la Capital

Las actividades comenzarán este jueves 28 con un operativo especial organizado junto al programa "Catamarca Fraterna". En ese marco, el Registro Civil desplegará el Móvil de Documentación en el Polideportivo de las 1.000 viviendas, ubicado en el sur de la Capital.

La atención se brindará durante la tarde en el Polideportivo Libertador II, situado en Dr. Juan B. Justo 915. El operativo se desarrollará:

Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

Lugar: Polideportivo Libertador II.

Dirección: Dr. Juan B. Justo 915.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar distintos trámites vinculados a documentación personal, en el marco de una política de cercanía impulsada por el organismo provincial.

Miraflores suma una nueva delegación permanente

El viernes 29 de mayo la actividad continuará en la localidad de Miraflores, departamento Capayán, donde se llevará adelante una jornada central marcada por la inauguración de nuevas instalaciones destinadas a la atención documentaria. El nuevo Centro de Documentación Rápida funcionará en la Delegación Municipal de Miraflores y permitirá que los habitantes de la zona puedan acceder de manera permanente a distintos trámites sin necesidad de trasladarse hacia otras localidades.

La inauguración oficial está prevista para las 11:00 horas en la Delegación Municipal. Desde el organismo destacaron que esta nueva sede busca fortalecer la descentralización administrativa y ampliar el acceso a servicios esenciales relacionados con la identidad ciudadana.

La puesta en funcionamiento del centro permitirá:

Realizar trámites de DNI.

Gestionar pasaportes.

Acceder a actualizaciones de ejemplares.

Evitar traslados hacia otras dependencias.

Operativo móvil para trámites rápidos

Además de la inauguración del nuevo espacio, el viernes también se desplegará en Miraflores el Móvil de Documentación Rápida, que brindará atención a vecinos de la zona durante la mañana.

El dispositivo funcionará en la Delegación Municipal de Miraflores y estará destinado a facilitar trámites ágiles relacionados con documentación personal. El operativo móvil tendrá el siguiente cronograma:

Horario: de 09:00 a 13:00 horas.

Lugar: Delegación Municipal de Miraflores.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán avanzar con la tramitación de DNI y pasaporte bajo las modalidades vigentes establecidas por el Registro Nacional de las Personas.

Trámites disponibles y costos vigentes

Desde el Registro Civil recordaron que durante los operativos y en las nuevas instalaciones se podrán gestionar actualizaciones de ejemplares y nuevos pasaportes, aplicándose los valores establecidos actualmente por el RENAPER. Los costos vigentes informados son:

DNI regular: $10.000.

DNI exprés: $26.000.

Pasaporte regular: $100.000.

Pasaporte exprés: $200.000.

Las autoridades remarcaron que estos valores corresponden a los montos oficiales determinados por el Registro Nacional de las Personas para trámites documentarios en todo el país.

Descentralización

La apertura de nuevas delegaciones y la implementación de operativos móviles forman parte de una política orientada a garantizar el acceso al derecho a la identidad en distintos puntos de la provincia.

Con este esquema de trabajo, el Registro Civil busca acercar los servicios estatales a comunidades alejadas de los centros administrativos tradicionales y facilitar la realización de trámites esenciales vinculados a documentación personal. La combinación entre oficinas permanentes y dispositivos móviles permite ampliar la cobertura territorial y ofrecer alternativas de atención tanto en la Capital como en departamentos del interior provincial.

Información y consultas

El organismo recordó además que los ciudadanos pueden acceder a información vinculada a requisitos y documentación necesaria para cada trámite mediante los canales digitales oficiales del Registro Civil de Catamarca.

En ese espacio se encuentran disponibles detalles sobre:

Requisitos para DNI.

Tramitación de pasaportes.

Actualización de ejemplares.

Documentación necesaria.

Modalidades de atención.

Con operativos simultáneos en la Capital y en Capayán, y con la incorporación de una nueva delegación permanente en Miraflores, el Registro Civil avanzará esta semana en una nueva etapa de expansión territorial destinada a acercar servicios documentarios a distintos sectores de la provincia.