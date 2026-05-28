Poncho 2026: confirmaron la cartelera completa del Escenario Mayor

La cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ya comenzó y la expectativa crece en torno a la programación artística que tendrá el tradicional festival catamarqueño. Del 17 al 26 de julio, el Predio Ferial Catamarca volverá a convertirse en el centro de una de las celebraciones culturales más importantes del país, con una propuesta que reunirá a artistas nacionales de primer nivel y a una amplia representación del talento local.

La edición número 55 del Poncho promete noches atravesadas por el folclore, la música popular, el rock nacional y las danzas tradicionales, en una programación que combina nombres históricos de la escena argentina con artistas emergentes y referentes culturales de Catamarca. El Escenario Mayor concentrará seis jornadas centrales de espectáculos, con una cartelera que incluye figuras convocantes como Pimpinela, Los Nocheros, Los Tekis, Soledad, Karina, Jorge Rojas, Cazzu y Fito Páez, entre otros.

Desde la organización destacaron que el festival volverá a poner en valor la identidad cultural y artística de la provincia, otorgando un espacio destacado a músicos, bailarines, academias y compañías catamarqueñas que compartirán escenario con artistas nacionales ante miles de espectadores locales y turistas que cada año eligen al Poncho como uno de los grandes eventos del invierno argentino.

Una apertura con folclore, danza y música popular

La programación del viernes 17 marcará el inicio de la fiesta con una propuesta que combinará tradición, danza y música popular. La jornada contará con la participación de la Delegación regional puna - Antofagasta de la Sierra, la Compañía Mala Junta, Noelia Díaz Negracha, Germán Fuentes, la Cía. de Danzas Femeninas Eulalias, Nicolás Reyna, Noelia Tula y Emilio Morales.

La noche tendrá además dos de los números nacionales más esperados: el dúo Pimpinela y Campedrinos, en una apertura que buscará reunir distintas expresiones musicales en el Escenario Mayor.

Los Nocheros y Los Tekis

El sábado 18 estará atravesado por el espíritu del folclore y las danzas tradicionales. La programación incluirá a la Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui, Leticia Aranda, Juan Ignacio Molina, y una presentación especial de Chango Spasiuk con Nadia Larcher y Marcelo Dellamea.

También participarán la Academia de Danzas Yawar Waina, el Arribeño Ballet, Itatí y Kaly Barrionuevo, en una noche que tendrá como principales figuras nacionales a Los Nocheros y Los Tekis, dos grupos históricos del cancionero popular argentino.

Soledad y Karina

La programación del domingo 19 reunirá distintas expresiones artísticas con una fuerte presencia de danza y música popular. Subirán al escenario el Ballet Argentina, Yanel Pedraza y Miguel Quintero, Néstor Pacheco, Fernanda Cruz, Cololo Macedo, Caravana Catucha y Nico Galleguillo.

La jornada tendrá como protagonistas centrales a Soledad Pastorutti, una de las artistas más representativas del folclore argentino contemporáneo, y a Karina, referente de la música tropical, en una combinación de estilos que buscará ampliar la convocatoria del festival.

El regreso del Poncho con Cazzu

Tras las primeras jornadas, el Escenario Mayor retomará su programación el viernes 24 con una noche marcada por la diversidad artística. Participarán la Delegación Artística de la UNCA, Belén Parma, la Compañía Escénica, Germán Cano, Folk4, Loy Carrizo, y el reconocido dúo Koki y Pajarín Saavedra.

La noche contará además con las actuaciones de Valen Vargas y Cazzu, una de las artistas argentinas con mayor proyección nacional e internacional, cuya presencia marcará uno de los momentos destacados de la edición 2026 del festival.

Jorge Rojas y Lázaro Caballero

El sábado 25 continuará la programación con una fuerte impronta folclórica. Participarán el Ballet Folclórico Estable Municipal, Deby Gianoglio, la Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas, Las Voces del Viento, Luz Segura, Los Hermanos Rodríguez y Carafea.

Como figuras centrales estarán Jorge Rojas y Lázaro Caballero, dos referentes del género que volverán a presentarse en el escenario principal del Poncho ante el público catamarqueño y visitantes de distintas provincias.

Fito Páez y Vilma Palma en el gran cierre del festival

La clausura del domingo 26 tendrá una fuerte presencia de artistas vinculados a la música popular y el rock nacional. Formarán parte de la programación el Ballet Folklórico Rubinstein, Wilson Figueroa, Los Mellizos, Agustín Isasmendi, María Paula Godoy y el Estudio de Malambo Chúcaros.

El cierre de la 55° edición estará encabezado por Fito Páez, en una de las actuaciones más esperadas de la fiesta, junto a la banda Vilma Palma, completando una noche que combinará distintos géneros musicales para despedir el festival.

La cartelera día por día

VIERNES 17

Delegación regional puna - Antofagasta de la sierra

Compañía Mala Junta

Noelia Díaz Negracha

Germán Fuentes

Cía. De Danzas Femeninas Eulalias

Nicolás Reyna

Pimpinela

Noelia Tula

Emilio Morales

Campedrinos

SÁBADO 18

Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui

Leticia Aranda

Juan Ignacio Molina

Chango Spasiuk con Nadia Larcher Y Marcelo Dellamea

Academia de Danzas Yawar Waina

Los Nocheros

El Arribeño Ballet

Itatí

Kaly Barrionuevo

Los Tekis

DOMINGO 19

Ballet Argentina

Yanel Pedraza Y Miguel Quintero

Néstor Pacheco

Fernanda Cruz

Cololo Macedo

Soledad

Caravana Catucha

Nico Galleguillo

Karina

VIERNES 24

Delegación Artística De La Unca

Belén Parma

Compañía Escénica

Germán Cano

Folk4

Valen Vargas

Loy Carrizo

Koki Y Pajarín Saavedra

Cazzu

SÁBADO 25

Ballet Folclórico Estable Municipal

Deby Gianoglio

Academia De Danzas Folklóricas Semblanzas

Las Voces Del Viento

Luz Segura

Jorge Rojas

Los Hermanos Rodríguez

Carafea

Lázaro Caballero

DOMINGO 26

Ballet Folklórico Rubinstein

Wilson Figueroa

Los Mellizos

Agustín Isasmendi

María Paula Godoy

Fito Páez

Estudio De Malambo Chúcaros

Vilma Palma







Entradas y canales oficiales

Desde la organización informaron que las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. Además, toda la programación y las novedades vinculadas a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrán seguirse en los canales oficiales del evento.

Los espacios habilitados para consultar información son:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

Instagram: @fiestanacionaldelponcho

Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Tik Tok: @fiestanacionaldelponcho

Con una propuesta artística que reúne tradición, identidad cultural y figuras nacionales de amplia convocatoria, el Poncho volverá a posicionarse como uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino, convocando a miles de personas en el Predio Ferial Catamarca durante diez jornadas de celebración.