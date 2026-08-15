El teatro catamarqueño se hizo presente en el Museo Laureano Brizuela con la muestra de Ada Cigno

Con un recorrido por la memoria del teatro catamarqueño, quedó inaugurada en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", de la artista Ada Cigno, en una noche que reunió a numeroso público y a referentes del ámbito teatral y cultural de la provincia.

La responsable del museo, Gabriela Brouwer, dio la bienvenida y destacó la importancia del encuentro entre las distintas disciplinas artísticas. En ese sentido, señaló que el teatro, las artes visuales y la música forman parte de una misma industria cultural y recordó, además, el vínculo histórico entre el grabado y el teatro, utilizado durante el siglo XX como una importante herramienta para promocionar las obras y acercar las artes visuales a la escena.

Luego, Ada Cigno compartió con el público el sentido de su propuesta. La artista reivindicó el valor de la comunidad y del trabajo colectivo en el arte, y sostuvo que la cultura constituye una forma de resistencia y una herramienta fundamental para preservar la identidad. "Lo que nos va a salvar es el arte, la historia, el pensamiento y ver la profundidad de las cosas y de las personas", expresó.

La artista también recordó sus propios comienzos vinculados al teatro en Catamarca y el recorrido de quienes llevaron las artes escénicas por distintos puntos del interior provincial, muchas veces por caminos de tierra y en condiciones muy precarias. En ese marco, destacó la necesidad de recuperar esas experiencias y transmitirlas a las nuevas generaciones.

La apertura contó además con distintas propuestas escénicas que permitieron que el teatro dialogara directamente con los grabados expuestos. Oscar Nemeth, a través de su reconocido personaje El Organillero, invitó a reflexionar sobre el teatro como lenguaje y sobre la necesidad de ejercerlo y defenderlo frente a los nuevos desafíos tecnológicos y culturales.

Por su parte, María Pessacq presentó una intervención basada en reflexiones del dramaturgo Mauricio Kartun acerca de los cambios y desafíos que atraviesa el teatro en el contexto actual, mientras que Federico Abaca ofreció una presentación de títeres a partir de Los valientes también mueren, farsa en tres actos de Quique Sánchez Vera.

Finalmente, el público fue invitado a recorrer las salas para conocer las obras que integran la exposición. A través de la técnica del grabado, Ada Cigno retrata a distintas personalidades que dejaron su huella en la dramaturgia y la dirección teatral de Catamarca durante el siglo XX, entre ellas Blanca Gaete, Juan Oscar Ponferrada, Julio Sánchez Gardel, Daniel Fernando Martínez, Jorge Paolantonio y Alberto Moreno, entre otros referentes.

Con esta muestra, Ada Cigno propone un ejercicio de memoria y reconocimiento hacia quienes construyeron el camino del teatro catamarqueño, al tiempo que reivindica el valor del arte como espacio de encuentro, identidad y resistencia cultural.

Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX, puede visitarse en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, San Martín 316, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, y los sábados de 9 a 13 horas.