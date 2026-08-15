Advierten por baja visibilidad en la Cuesta del Totoral: piden circular con precaución

Vialidad Nacional informó que la niebla y la llovizna reducen la visibilidad sobre la Ruta Nacional 38, en la Cuesta del Totoral, y recomendó extremar las medidas de seguridad al transitar por el sector.

Vialidad Nacional informó que se debe circular con precaución por la Ruta Nacional 38, a la altura de la Cuesta del Totoral, debido a la presencia de niebla y llovizna, que generan visibilidad reducida.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores disminuir la velocidad habitual, evitar realizar sobrepasos y mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos.

Además, se solicita circular con luces bajas y faros antiniebla para mejorar la visibilidad y reducir los riesgos durante el trayecto.