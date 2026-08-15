Alerta amarilla por viento en seis departamentos de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para este sábado en seis departamentos de la provincia de Catamarca: Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

En la zona cordillerana, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad, viento blanco y/o ventisca, por lo que las condiciones meteorológicas podrían afectar especialmente la circulación en sectores cordilleranos.

En el resto del área bajo alerta, el fenómeno estará asociado a viento Zonda, con velocidades estimadas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El SMN advierte que la presencia de viento Zonda puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.