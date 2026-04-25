El Velódromo Sur recibirá esta tarde una jornada integral de servicios y salud con "Bienestar Activo"

La Vicegobernación de la Provincia, conducida por Rubén Dusso, llevará adelante hoy una nueva edición del programa itinerante "Bienestar Activo + Lleguemos al Barrio". La actividad tendrá lugar en el Velódromo Sur (Av. Los Minerales y Av. Bicentenario) a partir de las 14 horas, con el objetivo de acercar soluciones institucionales y servicios de salud gratuitos a los vecinos y vecinas de la zona sur de la Capital.

A través de un despliegue articulado entre la Vicegobernación, el Senado de Catamarca y diversas áreas del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, se ofrecerá un abordaje sanitario completo que incluirá atención en clínica médica, cardiología, odontología, obstetricia y enfermería.

Además, se dispondrá de un puesto de vacunación y atención veterinaria a través del servicio de Zoonosis.



Servicios y trámites en el barrio

La jornada contará con la presencia de los equipos técnicos de los Ministerios de Salud, Desarrollo Productivo, y Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

Entre los servicios destacados, el Registro Civil facilitará la realización de trámites de DNI de manera inmediata, permitiendo que las vecinas y vecinos completen gestiones esenciales cerca de sus hogares.



Cultura y recreación para la familia

Más allá de la asistencia institucional, el evento está pensado como un espacio de encuentro comunitario. Durante la tarde, las familias podrán disfrutar de peluquería solidaria, música en vivo, juegos de bingo y la participación de DJs.

Asimismo, se dispondrá de un sector para emprendedores de la economía social, promoviendo el consumo local y el intercambio comunitario en un ambiente de sana convivencia.