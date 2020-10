Eliminarían tres carreras en el IES Clara J. Armstrong

La polémica del traspaso de los IES, promovida desde el Ejecutivo provincial, tendría por estas horas una de sus peores confirmaciones. Entre las sospechas de la mayoría de los directivos, docentes y alumnos estuvo la posibilidad que esta propuesta escondiera el cierre de carreras. Esto se podría confirmar en el IES Clara J. Armstrong, donde la novedad ya genera gran malestar.

Las carreras en la mira son el profesorado de Matemática, profesorado de Lengua y el profesorado en Tecnología. Tal información surgió luego de que la Rectora, Rita Gaetan se reuniera con el gobernador Raúl Jalil en el día de ayer y confirmara la triste noticia. La docente, vía redes sociales comentó lo relacionado con el encuentro que mantuvieron con primer mandatario los rectores de los IES. En cuanto a esa participación la recora destacó su “desilusión” por la actitud de Jalil. En base a esa reunión, ella remarcó que además él tiene “un total desconocimiento” respecto a lo que significa el nivel terciario de nuestra provincia.

Gaetan indicó que de la charla mantenida se desprendió que la intención es que los docentes “se autogestionen y que no le generemos gastos”. Señaló que sobre el proyecto en cuestión, este no les fue presentado o enviado, a pesar de la insistencia de los rectores. “Se fue por la tangente y se puso a hablar de sus, viajes y sus estudios en Japón y no brindó una solución al tema”, finalizó la docente.

Anoche se conoció un particular apoyo a la casa del no traspaso de los IES. Nora Cortiñas, integrantes histórica de Madres de Plaza de Mayo, sumo su voz contra el proyecto.