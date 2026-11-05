Encuesta reveló qué opinan los argentinos sobre la visita del Papa León XIV al país

La llegada del Papa León XIV a la Argentina genera una valoración mayoritariamente positiva entre la población, de acuerdo con una encuesta realizada por Opina Argentina. El viaje del sumo pontífice marcará un hito histórico, ya que será el primer líder de la Iglesia católica que visita el país desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

La comitiva papal permanecerá en el territorio nacional entre el 8 y el 11 de noviembre, durante una agenda que incluirá encuentros con dirigentes políticos, sociales y representantes de los diferentes cleros. El recorrido contempla la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, en una visita que concentra la atención pública y plantea distintas interpretaciones sobre su significado religioso e institucional.

El estudio fue realizado entre el 23 y el 25 de octubre, sobre una muestra de 2.205 personas en todo el territorio nacional. Uno de sus principales resultados es que dos tercios de los encuestados mantienen una imagen positiva de León XIV. El 46% lo califica de manera muy positiva, mientras que el 18% expresa una valoración algo positiva.

En el otro extremo, el 14% manifiesta una imagen negativa del pontífice. El 22% restante no tiene una opinión formada. De esta manera, la percepción favorable predomina, aunque una parte de la población todavía no define una posición respecto del Papa.

El conocimiento de la visita es prácticamente generalizado: el 97% de los consultados declaró estar al tanto del viaje. Sin embargo, saber que el pontífice llegará al país no implica que todos le asignen la misma importancia. Para el 60%, la gira es un acontecimiento importante; el 33% considera que no lo es y el 7% restante no se pronuncia.

La imagen del Papa y las diferencias entre espacios políticos

La valoración de León XIV presenta variaciones de acuerdo con la identificación política de los encuestados. Entre quienes se reconocen dentro del peronismo, el 71% tiene una imagen favorable del pontífice. En cambio, entre los votantes de La Libertad Avanza, la aprobación alcanza el 55%, aunque continúa siendo mayoritaria.

La distancia también se observa en las opiniones negativas. Dentro del espacio gobernante, el 22% expresa una valoración desfavorable de León XIV, una proporción que supera más del doble a la registrada entre los peronistas, donde llega al 9%.

A su vez, las respuestas sin una opinión definida representan el 20% entre los libertarios y el 23% entre los peronistas. Los datos muestran que, si bien la imagen positiva del Papa se impone en ambos sectores, la intensidad de esa valoración y el nivel de rechazo no son iguales.

Estas diferencias forman parte de un escenario en el que la visita papal no es interpretada exclusivamente desde su dimensión religiosa. El sondeo también indaga cómo la ciudadanía la vincula con la política argentina y con la gestión nacional.

La dimensión religiosa predomina sobre la lectura política

Al consultar sobre el carácter de la visita, el 57% de los encuestados considera que se trata de un acontecimiento religioso. En contraste, el 31% la interpreta como un acto político, mientras que el 12% no tiene una postura definida.

La mirada presenta diferencias según el género. Entre las mujeres, la interpretación religiosa alcanza el 64%, mientras que solo el 24% considera que la visita tiene un carácter político. Entre los hombres, la distancia entre ambas lecturas es menor: el 49% la define como religiosa y el 37% como política.

Así, aunque la dimensión religiosa es la interpretación predominante en el conjunto de la muestra, la encuesta refleja que el componente político tiene una presencia significativa, especialmente entre los hombres. Las respuestas muestran distintas formas de comprender el viaje del pontífice, sin que la lectura política desplace a la religiosa como posición mayoritaria.

La mayoría no espera efectos sobre el Gobierno de Milei

Uno de los puntos centrales del estudio es el posible impacto de la llegada de León XIV sobre la gestión del presidente Javier Milei. En este aspecto, la respuesta más extendida es la neutralidad: el 60% estima que la visita no beneficiará ni perjudicará al Ejecutivo nacional.

Entre quienes sí consideran que habrá consecuencias, el 16% cree que la llegada del Papa perjudicará al Gobierno, mientras que el 10% sostiene que lo favorecerá. Otro 14% no tiene una opinión formada sobre el tema.

La percepción sobre el carácter de la visita incide en esta evaluación. Entre quienes interpretan la gira como un acontecimiento religioso, el 68% considera que no tendrá consecuencias políticas para la administración nacional y solo el 11% cree que la perjudicará.

La lectura cambia entre quienes entienden que se trata de un evento político. En ese grupo, la proporción que anticipa un efecto negativo sobre el Gobierno asciende al 30%, mientras que la respuesta neutral desciende al 48%.

La diferencia evidencia que la interpretación que cada encuestado le asigna al viaje está relacionada con sus expectativas sobre las posibles consecuencias para la gestión nacional. Aun así, la posición de que la visita no tendrá impacto político continúa siendo la más extendida en el conjunto de las respuestas.

León XIV, sin una identificación política mayoritaria

La encuesta también abordó qué identificación política le atribuyen los argentinos al pontífice. La mitad de los consultados, el 50%, sostiene que León XIV no se identifica con ningún espacio político del país. A ese porcentaje se suma un 24% que no tiene una opinión formada.

En conjunto, el estudio señala que el 75% de los encuestados no vincula al Papa con ningún sector de la política argentina. Entre quienes sí le atribuyen una identificación, el 15% lo asocia al peronismo, el 5% al Frente de Izquierda y el 4% a La Libertad Avanza.

Las asociaciones con otras fuerzas políticas son menores: solo el 1% lo relaciona con el PRO o con el radicalismo.

Los resultados de Opina Argentina muestran, de este modo, una imagen mayoritariamente positiva de León XIV y un amplio conocimiento de su próxima visita. La gira es considerada importante por seis de cada diez encuestados y definida principalmente como religiosa. Al mismo tiempo, la evaluación de sus posibles efectos políticos permanece atravesada por diferencias vinculadas con la manera en que cada sector interpreta el viaje, aunque la mayoría no espera que la llegada del pontífice beneficie ni perjudique al Gobierno nacional.