La UNCA es sede del IV Congreso de Historia de Catamarca y del NOA

Esta mañana, en el Aula Magna de la UNCA, se realizó el acto de apertura del IV Congreso de Historia de Catamarca y del NOA, organizado por la Facultad de Humanidades, a través del Departamento de Historia, y la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, en el marco del 90° aniversario de su fundación.

El encuentro, que se extenderá hasta mañana jueves 5 de noviembre, reúne a investigadores, docentes y especialistas de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y otras provincias, con el objetivo de compartir investigaciones y generar espacios de intercambio sobre distintos aspectos de la historia provincial y regional.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano; la decana de la Facultad de Humanidades, Dra. Lilia Exeni; el secretario general de la Universidad, Ing. Horacio Andrada; el subsecretario de Coordinación e Infraestructura, Lic. Faustino Abarza; y la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, Gabriela de la Orden.

Durante las dos jornadas se desarrollarán mesas temáticas que abordarán la arqueología prehispánica, la historia política, institucional, educativa, socioeconómica y religiosa, entre otros ejes vinculados con el pasado de Catamarca y el Noroeste argentino.

El director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Marcelo Díaz, destacó la diversidad de temáticas y la participación de especialistas de distintas provincias.

"Vamos a tener dos jornadas muy ricas en cuanto al intercambio de saberes sobre nuestra región, con expositores de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. También contamos con la presencia de numerosos docentes de toda la provincia", señaló.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, Gabriela de la Orden, resaltó la participación de investigadores de universidades del NOA, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, que desarrollan estudios vinculados con la provincia.

En este sentido, explicó que

"los trabajos que se presentan son inéditos y contribuyen a acrecentar el conocimiento científico en numerosas áreas. Cuando finalice el Congreso, vamos a publicar los resultados para que estas investigaciones puedan difundirse y tener impacto en nuestra provincia y en la región", expresó.

Asimismo, De la Orden destacó el papel de la Universidad Nacional de Catamarca en la generación de conocimiento científico y en la recuperación de la historia como herramienta para fortalecer la identidad cultural.

El Congreso continuará con exposiciones, mesas de trabajo e intercambios entre investigadores y docentes, consolidando un espacio de encuentro para el estudio, la difusión y la reflexión sobre la historia de Catamarca y del NOA.