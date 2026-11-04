Las escuelas de la Capital avanzan hacia certificaciones de inglés de mayor nivel con Cambridge

Los estudiantes del Sistema Educativo Municipal (SEM) darán un nuevo salto cualitativo en su formación en lenguas extranjeras al acceder a certificaciones de nivel intermedio a través del Programa Municipal de Inglés (PMI), mediante la incorporación de los exámenes A2 Key for Schools y B1 Preliminary for Schools, pertenecientes a la línea Main Suite de Cambridge English.

La medida consolida una política pedagógica sostenida, impulsada por el intendente Gustavo Saadi, que se implementa desde 2023, dando continuidad a las instancias de evaluación digital incorporadas el año pasado en el nivel secundario y ampliando los horizontes de acreditación académica internacional para los alumnos de las escuelas públicas de la Capital.

Como preparación para las evaluaciones oficiales, el pasado sábado 31 de octubre se llevó a cabo un simulacro de examen (Mock Exam) en las instalaciones de la Escuela Secundaria Municipal N.º 1 «Miguel Cané», con la participación de estudiantes de 2.º a 6.º año.

A diferencia de las evaluaciones iniciales, estas pruebas acreditan un dominio comunicativo más exigente de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER): el nivel A2 certifica el intercambio fluido de información cotidiana, mientras que el nivel B1 acredita la capacidad de desenvolverse con autonomía en situaciones variadas y redactar textos de opinión coherentes. Ambas instancias evalúan de manera integral las cuatro habilidades lingüísticas: lectura (Reading), escritura (Writing), comprensión auditiva (Listening) y expresión oral (Speaking).

Al respecto, la administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo, remarcó la importancia de la continuidad del proceso: «Uno de los aspectos más significativos de este avance es ver cómo una política educativa sostenida comienza a reflejarse en las trayectorias concretas de nuestros estudiantes. El programa comenzó en 2023 y hoy los primeros alumnos que formaron parte de aquella experiencia inicial están llegando a instancias de certificación de mayor complejidad en el secundario. Esto nos permite proyectar una enseñanza del inglés que no se limita a contenidos aislados, sino que acompaña el crecimiento de los jóvenes para que desarrollen competencias de estándar mundial a lo largo de su escolaridad».

En ese sentido, los 25 estudiantes que participaron del simulacro pertenecen a la cohorte pionera del PMI que en 2023 acreditó el examen Pre A1 Starters en la escuela primaria, demostrando la articulación pedagógica entre niveles. Este grupo se suma a los 178 alumnos de 1.º año de las secundarias comunales que rendirán el diagnóstico de habilidades Cambridge English Skills Test (CEST).

Las evaluaciones oficiales se desarrollarán el próximo 12 de diciembre, marcando una instancia inédita por la jerarquía de los niveles alcanzados en el sistema municipal, gracias a una inversión estratégica impulsada el intendente de la Capital Gustavo Saadi, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa.