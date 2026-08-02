Entre artesanías, danzas, música y emociones, Casa de la Puna honró a la Pachamama con una emotiva celebración

El día soleado se prestó para agradecer un año más a la Pachamama o Madre Tierra, en el marco del encuentro que durante cada fin de semana de julio o los fines de semana largo del año se viven en Casa de la Puna.

La Feria Manos Catamarqueñas cobró vida desde el mediodía con los puestos de artesanías de todo tipo en la Plaza Quique Sánchez Vera, mientras las filas de sillas dispuestas en plena calle y el sonido aguardaba a los artistas dispuestos a brindar su danza y su canto para reforzar la identidad norteña.

La ceremonia

Pero antes, residentes y turistas observaban, expectantes, en uno de los rincones del enorme patio del atractivo turístico, cómo Mary Delgado invitaba con su caja, los sahumos y todos los elementos prolijamente ordenados, a participar del ritual ancestral que se practica cada 1° de agosto.

Sobre el aguayo multicolor, los cuencos llenos de arroz, hojas de coca, maíz, limón y otros alimentos, esperaban para ser depositados como ofrenda y muestra de agradecimiento, en el hueco de tierra que simbolizaba la boca de la Pachamama.

Así, uno a uno, grandes y chicos, fueron cumpliendo los pasos de la ceremonia, con la brisa, el sol intenso y un respetuoso silencio como testigos, como hace miles de años, del ritual que permite conectar con las raíces más profundas de los pueblos andinos. Natalia y Cristian de Cómodoro Rivadavia no pudieron disimular su emoción: "Es la primera vez que lo vivimos y fue muy emocionante. Hace cinco años que no veníamos y nos encantó esta propuesta por eso, pese a que teníamos fecha de vuelta para hace días, decidimos quedarnos para vivir esta experiencia".

Después de la ofrenda,un deseo sentido y el sorbo del agua que antes se convidó a la madre tierra, los participantes sellaron el compromiso tácito de venerar siempre este legado histórico de las culturas madres.

La fiesta

Minutos después, un nutrido grupo copo la calle para aprender a bailar chacareras, escondido y hasta malambo, gracias a la guía y simpatía de la profesora Anita Maldonado. Pedro, de Chubut fue uno de los que se animaron a las coreografías folklóricas: " es la tercera vez que visito Catamarca pero la primera vez en Casa de la Puna y esto es hermoso. Primero participar de una ceremonia que no tiene palabras para definir tanta emoción y ahora, la posibilidad de aprender folklore, porque nunca es tarde. Realmente los felicito por estas propuestas y encima gratuitas".

Luego fue el turno de las actuaciones de Sofía Liendro que con voz potente y un repertorio de clásicos, incitó a los flamantes bailarines a demostrar lo aprendido. Luego. Melina Reales y Nicolás Burgoa de Caporales San Simón ofrecieron un baile, dinámico, poderoso y elegante, ataviados con sus trajes llamativos, para luego enseñar los pasos básicos de esta danza andina típica de Bolivia.

El cierre estuvo a cargo del grupo tucumano Los Salamqueros cuya fiesta generó aplausos reiterados y las ganas de bailar hasta el último minuto de la tarde.

La conducción estuvo a cargo de Franco Ocaranza, también encargado de promover los sorteos organizados por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, que todos los meses propone estas jornadas dispuestas a mostrar con música, danza, feria, gastronomía, visitas guiadas y talleres gratuitos, parte de la identidad catamarqueña.