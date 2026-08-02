El Nodo Tecnológico abre las inscripciones para nuevas capacitaciones gratuitas durante agosto

En el marco de las políticas de democratización del conocimiento e inclusión digital, la Municipalidad de la Capital, a través del Nodo Tecnológico, anunció la apertura de las preinscripciones para una nueva cohorte de capacitaciones gratuitas correspondiente al mes de agosto. La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas de formación para distintos sectores de la comunidad mediante una propuesta académica diseñada para responder a diferentes perfiles y necesidades de aprendizaje.

Las planillas de inscripción estarán disponibles a partir de este lunes 3 de agosto a través de las plataformas digitales del organismo, desde donde los interesados podrán acceder al proceso de preinscripción para los distintos cursos que integran la nueva programación.

La propuesta educativa contempla alternativas destinadas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con una organización que distribuye las capacitaciones en turnos mañana y tarde, permitiendo que cada participante pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus horarios y expectativas de formación.

Nuevas tecnologías y al desarrollo laboral

La nueva grilla de capacitaciones reúne propuestas orientadas a áreas de alta demanda en el mercado laboral y tecnológico, incorporando contenidos relacionados con programación, inteligencia artificial, herramientas de ofimática, diseño gráfico y recursos destinados al desarrollo de emprendimientos.

El objetivo de esta programación es brindar alternativas de formación que permitan a los participantes acceder a conocimientos vinculados con distintas herramientas tecnológicas, tanto para quienes buscan iniciarse en estos ámbitos como para quienes desean profundizar su especialización.

Los cursos del turno mañana

Las capacitaciones previstas para el turno mañana estarán enfocadas principalmente en la formación operativa y laboral, ofreciendo propuestas dirigidas a quienes buscan adquirir competencias básicas y aplicables a distintos ámbitos de trabajo.

La oferta incluye:

Idea de Negocios.

Office a tu Medida.

Word Básico.

Excel Básico.

Excel Intermedio.

Base de Datos.

Tu Primera Web.

Introducción a la PC.

Presentaciones Digitales.

Conectados (+60), una propuesta destinada a fortalecer la autonomía digital de las personas mayores.

Esta programación combina herramientas informáticas esenciales con contenidos orientados al desarrollo de proyectos y al fortalecimiento de habilidades digitales para diferentes perfiles de participantes.

Especialización técnica durante el turno tarde

En la franja de la tarde, el Nodo Tecnológico ofrecerá trayectos de especialización técnica y avanzada, destinados a quienes buscan profundizar conocimientos en distintas áreas vinculadas a la tecnología y el desarrollo digital.

La programación contempla las siguientes capacitaciones:

Introducción a la Programación con JavaScript.

Desarrollo Web Introductorio.

Aplicaciones Web con Google AI Studio.

Python.

Desarrollo de Aplicaciones Web asistido por Inteligencia Artificial.

Inteligencia Artificial - Nivel Básico.

Inteligencia Artificial - Nivel Intermedio.

Inteligencia Basada en Datos.

AutoCAD.

Animación 2D.

Diseña con Canva.

Estas propuestas conforman una oferta orientada a brindar herramientas técnicas vinculadas a distintos campos del desarrollo tecnológico y digital.

Niños y personas mayores

La programación vespertina también incorporará propuestas específicas para el público infantil, con talleres pensados para acercar a los más pequeños al uso de herramientas tecnológicas mediante actividades adaptadas a sus edades.

Entre las opciones previstas se encuentran:

IA Kids.

Programá, Jugá y Creá.

Introducción a la PC.

Office e Ingenio Kids.

Además, durante este mismo turno se habilitará una comisión adicional del programa Conectados (+60), ampliando así las alternativas destinadas a las personas mayores interesadas en fortalecer sus competencias digitales y avanzar en el uso cotidiano de herramientas tecnológicas.

Cómo realizar la preinscripción

Las personas interesadas en acceder a los cupos disponibles podrán realizar la preinscripción desde el lunes 3 de agosto a través de los perfiles oficiales del Nodo Tecnológico Catamarca Capital en Facebook e Instagram, identificados como @nodotecnologicocat.

En esas plataformas se encontrará disponible toda la información vinculada con los requisitos de inscripción, los horarios y las modalidades de cursado correspondientes a cada una de las propuestas incluidas en esta nueva cohorte de capacitaciones gratuitas que el Nodo Tecnológico pone a disposición de la comunidad durante el mes de agosto.