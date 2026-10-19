Entregaron más de 100 anteojos gratuitos en el barrio Jesús de Nazareth

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Salud, continúa con éxito la tercera edición del programa socio-sanitario «Ver para Crecer», esta vez, desarrollado en las instalaciones del SUM en el barrio Jesús de Nazareth, en el circuito 3 de la ciudad.

Durante el operativo territorial se realizaron más de un centenar de consultas médicas y se concretó la entrega de 101 pares de anteojos recetados, confeccionados de manera inmediata y totalmente gratuita para las familias que no cuentan con cobertura de obra social, superando ampliamente las previsiones iniciales fijadas para la jornada.

La atención estuvo a cargo de un equipo de especialistas integrado por los oftalmólogos Martín Moreta, Guillermo Brizuela Barros y Daniel Ovejero, quienes llevaron adelante los exámenes clínicos de agudeza visual y emitieron las correspondientes prescripciones médicas.

Gracias a la operatividad del dispositivo móvil de la comuna, equipado con un taller óptico de calibración de cristales, los beneficiarios pudieron retirar sus lentes graduados y adaptados a sus requerimientos en el mismo predio, evitando traslados y costosos tiempos de espera.En este marco, la directora general de Salud de la comuna, Dra. Cintia Ripoll, valoró: «Fue un hermoso operativo que superó todas nuestras expectativas debido a la gran demanda de los vecinos que se acercaron al centro comunitario. Alcanzar más de cien consultas y entregar 101 anteojos en mano nos llena de satisfacción y nos motiva a redoblar esfuerzos para cumplir el objetivo que nos fijamos, que es llevar 'Ver para Crecer' a todos los circuitos de la Capital antes de fin de año».

en este marco, la directora general de Salud de la comuna, Dra. Cintia Ripoll, valoró: "Fue un hermoso operativo que superó todas nuestras expectativas debido a la gran demanda de los vecinos que se acercaron al centro comunitario. alcanzar más de cien consultas y entregar 101 anteojos en mano nos llena de satisfacción y nos motiva a redoblar esfuerzos para cumplir el objetivo que nos fijamos, que es llevar 'Ver para Crecer' a todos los circuitos de la Capital antes de fin de año".

La propuesta está destinada a personas a partir de los 10 años y se inscribe en las políticas de descentralización sanitaria impulsadas por la gestión del intendente Gustavo Saadi, orientadas a acercar equipamiento de vanguardia y profesionales calificados directamente a los barrios.

Desde la cartera sanitaria capitalina ratificaron que continuarán fortaleciendo estos abordajes territoriales en las distintas jurisdicciones de la ciudad Capital, garantizando que el acceso a la salud visual sea un derecho universal que brinde soluciones concretas e inmediatas a los sectores más vulnerables.