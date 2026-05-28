Es oficial: arranca la venta de entradas para el Escenario Mayor y el Sunset del Poncho

La cuenta regresiva para la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa sumando definiciones y finalmente desde mañana viernes 29 de mayo, desde las 10 de la mañana, comenzará oficialmente la venta online de entradas para los dos escenarios pagos del evento: el tradicional Escenario Mayor y el Poncho Sunset, la propuesta especial organizada para celebrar el Día del Amigo.

La venta se realizará a través de la plataforma universotickets.com y abarcará tanto las seis noches programadas en el Escenario Mayor entre el 17 y el 26 de julio, como el evento especial previsto para el lunes 20 de julio en el Estadio Bicentenario. La nueva edición del Poncho volverá a reunir una amplia programación artística con figuras nacionales, propuestas locales y espectáculos que combinan folclore, música popular y rock nacional.

Cómo será la venta de entradas

Las entradas para el Escenario Mayor y el Estadio Bicentenario no serán numeradas y tendrán distintos valores de acuerdo con la fecha y el sector elegido. En el caso del Escenario Mayor, los sectores disponibles serán:

General.

Platea.

Pullman.

Living Pullman.

Balcones Living A y B.

Por su parte, el Poncho Sunset tendrá dos modalidades de acceso:

Campo de pie.

Platea en tribuna.

La venta física de entradas se realizará exclusivamente durante los días de la fiesta, entre el 17 y el 26 de julio, en las boleterías del Estadio Bicentenario.

Promoción con descuento y cuotas

Desde el inicio de la venta online estará vigente la promoción especial denominada "El Marcatón al Poncho", impulsada por el Gobierno de la Provincia junto al Banco Nación. La promoción permitirá acceder a:

30% de descuento en la compra de entradas.

Hasta 3 cuotas sin interés.

Beneficio exclusivo para compras realizadas con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Con esa promoción aplicada, las entradas generales más económicas tendrán un valor de $21.000 y las plateas más bajas costarán $35.000.

Los precios del Escenario Mayor

Los valores variarán según la fecha y la ubicación elegida.

Viernes 17 de julio | Campedrinos y Pimpinela

Platea: $70.000.

General: $40.000.

Pullman Butaca: $80.000.

Pullman Living para 6 personas: $90.000 por persona. Total: $540.000.

Balcones Living A y B para 8 personas: $90.000 por persona. Total: $720.000.

Sábado 18 de julio | Los Nocheros, Los Tekis y Chango Spasiuk junto a Nadia Larcher y Marcelo Dellamea

Platea: $50.000.

General: $30.000.

Pullman Butaca: $60.000.

Pullman Living: $70.000 por persona. Total: $420.000.

Balcones Living A y B: $70.000 por persona. Total: $560.000.

Domingo 19 de julio | Soledad y Karina

Platea: $70.000.

General: $40.000.

Pullman Butaca: $80.000.

Pullman Living: $90.000 por persona. Total: $540.000.

Balcones Living A y B: $90.000 por persona. Total: $720.000.

Viernes 24 de julio | Cazzu y Valen Vargas

Platea: $90.000.

General: $70.000.

Pullman Butaca: $100.000.

Pullman Living: $110.000 por persona. Total: $660.000.

Balcones Living A y B: $110.000 por persona. Total: $880.000.

Sábado 25 de julio | Lázaro Caballero, Jorge Rojas y Carafea

Platea: $50.000.

General: $30.000.

Pullman Butaca: $60.000.

Pullman Living: $70.000 por persona. Total: $420.000.

Balcones Living A y B: $70.000 por persona. Total: $560.000.

Domingo 26 de julio | Fito Páez y Vilma Palma

Platea: $100.000.

General: $80.000.

Pullman Butaca: $120.000.

Pullman Living: $120.000 por persona. Total: $720.000.

Balcones Living A y B: $120.000 por persona. Total: $960.000.

Espacios VIP y cupo para personas con discapacidad

Otra de las novedades de esta edición será la ampliación de la capacidad del sector VIP mediante balcones ubicados en ambos laterales del salón mayor. Cada uno de esos espacios contará con:

Livings.

Barra exclusiva.

Servicio de mozo.

Los livings del pullman tendrán capacidad para seis personas, mientras que los balcones estarán preparados para ocho asistentes.

La organización también informó que reservará un 4% del aforo de cada espacio para personas que posean Certificado Único de Discapacidad. La reserva deberá realizarse mediante un formulario online que estará disponible 48 horas antes de cada show en las plataformas oficiales de la Fiesta del Poncho.

Una vez validada la información, se enviará la confirmación correspondiente por correo electrónico y el ingreso se concretará mediante listados habilitados para cada jornada.

Las personas deberán presentar:

Certificado Único de Discapacidad.

Documento Nacional de Identidad.

El horario límite de acceso al sector reservado con CUD será a las 21.30. Luego de ese horario, los lugares no ocupados podrán ser reasignados por la organización según la demanda existente.