Escándalo: un alumno le fracturó la mandíbula y el pómulo a un profesor

La comunidad educativa de Tandil se encuentra conmocionada tras un grave episodio de violencia ocurrido este lunes en el Colegio San José, donde un profesor de música resultó gravemente herido luego de una agresión protagonizada por un alumno dentro del aula.

El hecho tuvo una amplia repercusión luego de que se difundiera un video grabado por un estudiante, en el que puede observarse parte de la secuencia que antecedió al ataque. Las imágenes muestran un clima de tensión dentro del salón de clases y registran el momento en el que una silla es arrojada de una punta a la otra del aula, situación que marcó el inicio de una pelea que posteriormente derivó en una agresión física contra el docente.

La escena quedó registrada por uno de los alumnos presentes y se convirtió en uno de los elementos que permitió reconstruir los momentos previos al episodio que terminó con el profesor hospitalizado.

El reclamo por un celular y el inicio del conflicto

Según la información publicada por Del Sur Diario, el conflicto se habría originado a partir de un reclamo relacionado con un teléfono celular que cayó al piso y resultó dañado durante una actividad grupal desarrollada en el aula.

A partir de ese momento comenzó una discusión que fue aumentando de intensidad. La situación se volvió cada vez más tensa hasta desembocar en un episodio de violencia que involucró a estudiantes y al docente que intentaba controlar el desarrollo de la clase. En el video difundido se escucha al profesor expresar su malestar ante el clima reinante dentro del aula. "Me tienen recansado. Cálmense un poco", se oye decir al docente mientras intenta poner orden en medio de la situación.

Poco después, según informaron medios locales, continuaron los incidentes y se produjeron los golpes que derivaron en las graves lesiones sufridas por el profesor.

Gastón Álvarez, internado tras la agresión

La víctima fue identificada como Gastón Álvarez, docente de música del establecimiento educativo. Como consecuencia de la agresión, Álvarez sufrió una fractura de mandíbula y debió recibir atención médica especializada. Su estado de salud obligó a su internación en el Sanatorio Tandil, donde permanece bajo atención médica.

La gravedad de las lesiones generó una fuerte preocupación entre colegas, alumnos y familias vinculadas al establecimiento educativo, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido durante el desarrollo de una actividad escolar.

Los datos difundidos hasta el momento indican que la agresión tuvo consecuencias físicas severas para el docente, quien continúa recuperándose mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido.

Reacción de los docentes y reclamos por seguridad

El episodio provocó una inmediata reacción de los gremios docentes. Como respuesta a lo ocurrido, el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro y una movilización para este miércoles en la ciudad de Tandil. La medida fue impulsada en reclamo de mejores condiciones de seguridad dentro de los establecimientos educativos.

La convocatoria busca visibilizar la preocupación existente entre los trabajadores de la educación ante situaciones de violencia que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.

Además, según el medio citado, más de 50 docentes firmaron un petitorio en el que solicitan la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia y la adopción de medidas urgentes destinadas a resguardar a los profesores dentro de las aulas.

El comunicado del Colegio San José

Tras conocerse el episodio, las autoridades del Colegio San José emitieron un comunicado institucional para expresar su posición respecto de lo ocurrido.

El mensaje difundido por la institución señaló: "La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón estamos con vos. Violencia cero". La declaración reflejó el rechazo de la institución a los hechos registrados y expresó su acompañamiento al profesor afectado.

Asimismo, desde el establecimiento informaron que se tomaron todas las medidas protocolares correspondientes una vez ocurrido el episodio.

Denuncia policial y medidas adoptadas

Según informó La Voz de Tandil, hasta el momento no existían notificaciones sobre eventuales sanciones aplicadas al estudiante involucrado en la agresión.

Sin embargo, se confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente ante la Policía para que se investiguen las circunstancias del hecho. Desde el colegio indicaron además que fueron notificadas todas las autoridades competentes y que se activaron los procedimientos previstos para situaciones de esta naturaleza.

Finalmente, la institución dirigió un mensaje a las familias de los estudiantes, solicitando acompañar a sus hijos en una profunda reflexión sobre lo ocurrido.