Hasta cuándo se puede tomar caña con ruda si no lo hiciste el 1° de agosto

Cada 1° de agosto, miles de personas en la Argentina toman caña con ruda para dar la bienvenida al nuevo mes. Según la tradición popular, este ritual sirve para atraer la salud, la protección y la buena fortuna, además de alejar las malas energías.

Sin embargo, no todos recuerdan cumplir con la costumbre ese mismo día. Ante esa situación, surge una de las preguntas más frecuentes: ¿hasta cuándo se puede tomar la caña con ruda si no lo hice el 1° de agosto?

Hasta qué día se puede tomar la caña con ruda

Aunque el 1° de agosto es la fecha principal para realizar el ritual, una de las tradiciones más difundidas sostiene que todavía puede tomarse hasta el 15 de agosto.

Esta costumbre se transmite de generación en generación y permite que quienes olvidaron cumplir con el ritual el primer día del mes igualmente puedan participar durante las dos semanas siguientes.

Por eso, muchas personas consideran que hasta el 15 de agosto sigue siendo válido tomar la bebida como parte de esta tradición popular.

¿Por qué se puede tomar hasta el 15 de agosto?

No existe una norma histórica ni religiosa que establezca oficialmente ese plazo. Se trata de una costumbre popular que fue incorporándose con el paso del tiempo.

Según esta creencia, el período comprendido entre el 1° y el 15 de agosto mantiene el mismo significado simbólico y brinda una oportunidad para quienes no pudieron realizar el ritual en la fecha indicada.

Cada familia suele seguir la tradición que heredó, por lo que algunas personas prefieren hacerlo exclusivamente el 1° de agosto, mientras que otras aceptan este margen de tiempo.

¿Se pierde el ritual si no la tomé el primer día?

Para muchas personas, no. Si bien la tradición recomienda beber la caña con ruda durante las primeras horas del 1° de agosto y preferentemente en ayunas, quienes siguen la costumbre del 15 de agosto consideran que el ritual conserva su significado si se realiza dentro de ese período.

Lo importante, según esta creencia, es mantener viva una tradición que lleva generaciones transmitiéndose en distintas regiones del país.

Cómo tomar la caña con ruda si te olvidaste

Si no pudiste hacerlo el 1° de agosto, muchas personas recomiendan mantener el ritual de la misma manera:

Tomarla preferentemente en ayunas , si es posible.

, si es posible. Beber tres tragos o siete sorbos , según la tradición familiar.

, según la tradición familiar. Acompañar el momento con un deseo o una intención de salud, protección o prosperidad.

de salud, protección o prosperidad. Realizar el ritual antes del 15 de agosto, si seguís esa costumbre.

Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto

La tradición tiene sus orígenes en los pueblos guaraníes del nordeste argentino, especialmente en las actuales provincias de Corrientes y Misiones.

Históricamente, agosto era considerado un mes difícil debido al frío, las lluvias y las enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. En ese contexto comenzó a difundirse la costumbre de beber caña blanca macerada con hojas de ruda, una preparación a la que se le atribuían propiedades protectoras.

Con el paso de los años, el ritual se extendió a distintas regiones de la Argentina y hoy sigue siendo una de las tradiciones más representativas del comienzo de agosto, asociada al deseo de iniciar el mes con salud, buena suerte y protección.